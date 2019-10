Jeżeli nosisz się z zamiarem sprzedaży dysku twardego, pamiętaj o jego wyczyszczeniu. Ostatnie badania firmy Comparitech dowodzą, że niemal 60% urządzeń sprzedawanych jest wraz z danymi swoich starych właścicieli. Jak skutecznie usunąć dane i uchronić je przed dostaniem się w niepowołane ręce? Odpowiedzi na to pytanie udziela ekspert firmy ESET.

Jak skutecznie usunąć dane z dysku twardego?

Celem badania zrealizowanego przez University of Hertfordshire dla firmy Comparitech było sprawdzenie, jak dużą wagę przywiązujemy do czyszczenia dysków twardych przed ich sprzedażą. Pd lupę wzięto 200 używanych urządzeń zakupionych m.in w sklepach internetowych. Niemal 60% przebadanych dysków okazało się kopalnią poufnych informacji na temat ich poprzednich właścicieli. Badacze znaleźli m.in. skany paszportów i praw jazdy, wyciągi z rachunków bankowych, dokumenty dotyczące podatków, wnioski o wizy czy nawet intymne zdjęcia. Okazało się, że w poprawny, uniemożliwiający odzyskanie danych sposób został wyczyszczony zaledwie co czwarty (26%) z badanych dysków, a 16% posiadało cechy uszkodzenia, na skutek których niemożliwe było odczytanie jakichkolwiek informacji. W przypadku pozostałej części dane można było odzyskać z różnym stopniem trudności. Sporym niepokojem może napawać fakt, że co szósta osoba w ogóle nie podjęła starań, aby usunąć swoje dane ze sprzedawanego sprzętu.Podobne analizy przeprowadzono w 2007 r. Wówczas badacze byli w stanie odzyskać dane z 38% zakupionych używanych twardych dysków. Co więcej, około 40% badanych wtedy dysków wykazywało cechy uszkodzenia i nie można było z nich odczytać żadnych informacji.Ekspert z ESET radzi, by przed sprzedażą dysku skorzystać z jednego z dostępnych za darmo w Internecie narzędzi, które wielokrotnie nadpisze dysk losowymi ciągami zer i jedynek. Uniemożliwi to odzyskanie pierwotnie zapisanych na nim danych. Oczywiście przed taką czynnością należy wykonać kopię wszystkich znajdujących się na dysku wartościowych dla nas plików. Komplementarnym rozwiązaniem jest szyfrowanie zawartości dysku, które zabezpiecza nasze dane przed niepowołanym dostępem.