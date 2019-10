Smart nie oznacza jeszcze sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja to termin odmieniany dziś niemal przez wszystkie przypadki. Wykorzystują go m.in. dostawcy nowych technologii, a producenci telewizorów, lodówek czy klimatyzatorów coraz częściej zapewniają, że ich nowe sprzęty garściami czerpią z AI. Warto jednak podkreślić, że kojarzenie produktów „smart” ze sztuczną inteligencją jest nie do końca uzasadnione. Prawdziwie inteligentne urządzenie do podejmowania działań i decyzji nie potrzebuje bowiem człowieka. Jak zatem rozpoznać, które urządzenie rzeczywiście bazuje na AI?

Trudno się dziwić, że przeciętny człowiek chce w jakiś sposób zmaterializować sztuczną inteligencję. Trudno sobie wyobrazić zbiór inteligentnych algorytmów, usprawniających działanie systemów IT czy usług. Jeżeli ekspres jest w stanie przygotować kawę o określonej godzinie, to dla osób nierozumiejących do końca pojęcia AI, może być postrzegany jako inteligentne urządzenie – Miłosz Trawczyński, Business Consulting Manager w SAS Polska. Wizja wojny robotów znana z filmów science fiction ma jakąś fizyczną formę, tymczasem prawdziwe AI działa w tle wielu procesów, bazując na danych i wiedzy w nich zawartej.

Smart czy inteligentny?

„Rozmowy” inteligentnych urządzeń

Nie zapominajmy, że to ludzie tworzą systemy sztucznej inteligencji. Projektują je, określają reguły, procedury i kryteria w ramach których działa maszyna. Dany system musi się ich nauczyć i wdrożyć je w życie. Następnie może je rozwijać np. poznając w jaki sposób użytkownik korzysta z danego rozwiązania i proponując dostosowanie niektórych funkcji do jego potrzeb – tłumaczy Miłosz Trawczyński, Business Consulting Manager w SAS Polska.

Badania zrealizowane przez VMware potwierdzają, że znajomość istoty sztucznej inteligencji ciągle pozostawia wiele do życzenia. Niemal połowa badanych (45%) jest zdania, że AI to „rzecz” materialna, a więc np. robot. Eksperci SAS, firmy wykorzystującej sztuczną inteligencję w systemach analitycznych służących m.in. rozpoznawaniu obrazów, są zdania, że to przekonanie może być pokłosiem zarówno przekazu medialnego, jak i sposobu, w jaki producenci kreują obraz inteligentnych urządzeń.O ile sztuczna inteligencja dopiero wkracza w życie przeciętnych użytkowników, którzy coraz częściej mają możliwość obcowania z urządzeniami smart , o tyle w procesie optymalizacji biznesu swoją obecność zaznacza już od wielu lat. Jak przekonują eksperci SAS, AI to odpowiedź na rosnące wymagania klientów. Bez automatyzacji i analityki wspartej sztuczną inteligencją nie da się np. opracowywać spersonalizowanej oferty sprzedażowej dla każdego klienta. Trudno też spełnić oczekiwania odnośnie czasu obsługi, jeżeli konsultant musi samodzielnie analizować każdy przypadek. Przykładowo w branży ubezpieczeniowej przyspieszenie i zmniejszenie kosztów analizy szkód przebiega automatycznie dzięki inteligentnemu przetwarzaniu zdjęć pojazdów.Sztuczna inteligencja to szerokie pojęcie obejmujące wszelkie próby naśladowania pracy, którą wykonuje mózg człowieka. Do AI zaliczamy zarówno proste systemy oparte o kilka zdefiniowanych przez programistę reguł, potrafiące np. grać w kółko i krzyżyk, jak i złożone modele potrafiące rozpoznawać obiekty na zdjęciach czy interpretować wypowiedzi w języku naturalnym. Wyróżnikiem sztucznej inteligencji jest możliwość podejmowania decyzji i opracowywania rozwiązań określonych problemów. Rozwiązania smart są w stanie jedynie przetwarzać informacje oraz zapamiętywać preferencje użytkownika. Możliwość sterowania urządzeniem z poziomu aplikacji nie oznacza, że wykorzystuje ono sztuczną inteligencję. System ogrzewania, który jest w stanie nauczyć się preferencji mieszkańców, nie jest przykładem rozwiązania działającego w oparciu o AI. Abyśmy mogli go za takie uznać, musiałby np. samodzielnie ustawiać odpowiednią temperaturę.Mimo że sztuczna inteligencja to zbiór algorytmów, jesteśmy w stanie wskazać urządzania, które ją wykorzystują. Przykład stanowią autonomiczne samochody, które mogą samodzielnie, bez ingerencji kierowcy prowadzić pojazd. Co więcej, zbierają one dane dotyczące jazdy i mogą kontaktować się z innymi inteligentnymi samochodami. Zbiór połączonych ze sobą lub z siecią urządzeń wykorzystujących sztuczną inteligencję tworzy ekosystem AIoT (ang. Artificially Intelligent Internet of Things). Czy to oznacza, że w pewnym momencie inteligentne urządzenia będą w stanie funkcjonować samodzielnie i wymieniać się informacjami, a człowiek stanie się zbędny?