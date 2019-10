Biura we Wrocławiu - niewyczerpany potencjał

Wrocław utrzymuje silną pozycję na mapie zarówno polskiego rynku biurowego, jak i pośród liczących się ośrodków biznesowych. Obecnie (dane z końca czerwca 2019 r.) dysponuje już blisko 1,1 mln mkw. powierzchni zlokalizowanej w biurowcach i wszystko wskazuje na to, że ten wynik będzie wzrastał. Atrakcyjność stolicy Dolnego Śląska działa na pracowników jak magnes - już 3/4 osób zatrudnionych w sektorze usług pochodzi spoza miasta.

Wysoka jakość życia, którą ma do zaoferowania Wrocław, przekłada się na wysoki odsetek potencjalnych pracowników, którzy byliby gotowi, aby się tutaj relokować. Jest to jeden z powodów, dla którego tak chętnie inwestują tu firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Według danych ABSL, branża zatrudnia tutaj już blisko 48 000 osób, a jak powszechnie wiadomo – to właśnie firmy BPO/SSC są głównym najemcą nowoczesnych powierzchni biurowych w Polsce. Wrocław nie jest wyjątkiem. Według naszych szacunków już 49% istniejących zasobów jest zajętych przez pracodawców z sektora usług - mówi Katarzyna Krokosińska, Dyrektor Biura JLL we Wrocławiu



We Wrocławiu trwają obecnie prace nad 170 000 mkw. nowej powierzchni biurowej. To wyraźny dowód na to, że deweloperzy nie zwalniają tempa, wierząc najprawdopodobniej w potencjał, jaki drzemie w lokalnym rynku. Dopisuje jednak nie tylko podaż, ale również i popyt - na przestrzeni pierwszego półrocza br. wynajęto przeszło 45 000 mkw. powierzchni biurowej.U schyłku czerwca br. wskaźnik pustostanów sięgał 9,34%. Najwyższe czynsze transakcyjne za 1 mkw. oscylowały w zakresie 13,5-14,8 euro.