Nowe projektory laserowe Optoma

Optoma wprowadza na rynek pięć nowych modeli projektorów laserowych: ZH406, ZH406ST, ZH606e, ZU606Te i ZU606TSTe. Dwa pierwsze mają rozdzielczość 1920 x 1080, a kolejne trzy - 1920 x 1200 pikseli. Projektory są przeznaczone do zastosowań biznesowych oraz profesjonalnych.

Ceny i dostępność

Optoma ZH406 – 7 999 PLN

Optoma ZH406ST – 10 699 PLN

Optoma ZH606e – 15 499 PLN

Optoma ZU606Te – 16 999 PLN

Optoma ZU606TSTe – 27 099 PLN

Optoma ZH406 i ZH406ST – kluczowe cechy: rozdzielczość 1920 x 1080;

wysoka jasność 4 500 ANSI lumenów lub 4 200 ANSI lumenów;

pionowa i pozioma korekcja trapezu;

diody laserowe o wysokiej żywotności (30 000 h);

odporność na zapylenie IP6X. – kluczowe cechy:

Optoma ZH606e, ZU606Te i ZU606TSTe – kluczowe cechy: rozdzielczość 1920 x 1080 lub 1920 x 1200;

wysoka jasność 6 300 ANSI lumenów;

pionowa i pozioma korekcja trapezu;

diody laserowe o wysokiej żywotności (30 000 h);

odporność na zapylenie IP6X. – kluczowe cechy:

Optoma ZH406 i ZH406ST to modele o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli). Pierwszy z nich wyświetla obraz o jasności 4 500 ANSI lumenów i przekątnej do 300 cali (z odległości 9,3 m). Drugi to model krótkiego rzutu, który jest w stanie wyświetlać obraz o przekątnej 300 cali z odległości 3,3 m, przy jasności 4 200 ANSI lumenów.Modele Optoma ZH606e, ZU606Te oraz ZU606TSTe charakteryzuje wyższa jasność, na poziomie 6 300 ANSI lumenów. ZH606e wyświetla obraz o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, natomiast dwa pozostałe projektory obsługują rozdzielczość WUXGA (1920 x 1200 pikseli).Modele należą do serii DuraCore, którą charakteryzuje odporność na zapylenie (IP6X) oraz wysoka żywotność diod laserowych (30 000 h). Te cechy bezpośrednio przekładają się na długą, bezserwisową pracę urządzeń, nawet przy użytkowaniu 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.Na serię DuraCore składają się projektory oferujące jasność od 4 000 do 10 000 ANSI z optyką:o rozdzielczościach Full HD, WUXGA oraz 4K Ultra HD.Nowe projektory Optoma są już dostępne w sprzedaży. Modele ZH406 i ZH406ST obejmuje 2-letnia gwarancją producenta. Z kolei modele ZH606e, ZU606Te, ZU606TSTe objęto 3-letnią gwarancją.Gwarancja na źródło światła dla wszystkich pięciu modeli wynosi 5 lat lub 20 000 godzin użytkowania, w zależności co nastąpi pierwsze. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, taki okres gwarancyjny dotyczy wszystkich modeli laserowych. Oznacza to też przedłużenie gwarancji dla modeli, które były w portfolio Optomy wcześniej.