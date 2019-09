Czytnik Onyx Boox Max 3

Na rynku pojawił się Onyx Boox Max 3 - 13,3-calowy czytnik e-booków - za pomocą którego wyślemy także e-maila i zadzwonimy. Czytnik działa pod kontrolą systemu Android 9.0.

Ekran E-Ink Onyx Boox Max 3 nie odbija refleksów światła, dzięki czemu jest bezpieczny dla oczu tak samo jak papier.

Onyx Boox Max 3 może być wykorzystywany nie tylko jako czytnik e-booków, ale także tablet albo dodatkowy monitor. Jest to możliwe po podłączeniu go za pomocą USB-C do laptopa lub komputera. Możemy także odpiąć klawiaturę, myszkę lub dodatkową pamięć zewnętrzną i bezpośrednio pracować na czytniku.Ekran E-Ink Onyx Boox Max 3 nie odbija refleksów światła, dzięki czemu jest bezpieczny dla oczu tak samo jak papier. Oprócz tego wyposażono go w dedykowany rysik WACOM, który umożliwia wygodne ręczne notowanie zarówno po plikach PDF, jak i w dedykowanych do tego aplikacjach. Co więcej, notatki można swobodnie eksportować na inne urządzenia.Onyx Boox Max 3 został wyposażony w najnowszy system Android 9.0, w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm oraz 4 GB pamięci RAM. Wiąże się to z możliwością pobierania większej liczby aplikacji, wydajniejszą pracą urządzenia oraz możliwością szybkiego ładowania.Na czytniku można korzystać ze Skype czy Whatsapp i przeprowadzać rozmowy audio. Oczywiście, nie byłoby to możliwe, gdyby nie dwa głośniki i mikrofony. Onyx Boox Max 3 umożliwia internetowy chat online.Onyx Boox Max 3 umożliwia wygodną lekturę także w sieci. Wystarczy otworzyć przeglądarkę. Możliwe jest także pobranie aplikacji z wydarzeniami, gazetami oraz czasopismami. Wszystko to bez narażania wzroku.Proponowana cena na Czytio.pl to 3899 zł.