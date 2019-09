Innowacyjność Polski. Liczy się zaufanie i współpraca

Innowacyjność Polski notuje dość powolny, ale systematyczny wzrost. Sukcesom na poziomie globalnym towarzyszą te mniejsze - lokalne. Z najnowszego „Indeks Millennium 2019 – Potencjał Innowacyjności Regionów” wynika, że liderami pod tym względem niezmiennie są Mazowsze, Małopolska, Śląsk oraz Pomorze. Na szczególną uwagę zasługują jednak osiągnięcia mniejszych województw. Na przestrzeni ostatnich lat swój potencjał znacznie powiększyła Lubelszczyzna, a województwo łódzkie zdołało wspiąć się na 7. pozycję rankingu. Siłą napędową innowacyjności oprócz zasobów ludzkich, jest liczba patentów, wydatki na B+R oraz zaufanie i współpraca w regionach.

- W porównaniu z ubiegłoroczną edycją „Indeksu Millennium”, w tegorocznym zestawieniu awansowało pięć województw: kujawsko – pomorskie, lubuskie, łódzkie, śląskie i zachodniopomorskie. Nie były to jednak duże awanse – tylko o jedną pozycję. Wynikały one najczęściej ze zwiększenia wydatków na badania i rozwój oraz większej liczby studentów. Warto również zwrócić uwagę na wynik województwa łódzkiego, które w tym roku wyprzedziło Wielkopolskę. Łódź jako ośrodek przemysłowo – usługowy zyskuje na znaczeniu, a centralna lokalizacja, coraz lepsza infrastruktura i obecność dużego ośrodka akademickiego sprzyjają odbudowie potencjału regionu. – mówi Grzegorz Maliszewski, Główny Ekonomista Banku Millennium i jeden z autorów raportu.

– To, co zwraca uwagę w wymienionych regionach, to relatywnie wysoka efektywność lokalnych innowatorów. Mimo że dysponują mniejszymi nakładami i zasobami, osiągają relatywnie lepsze efekty w postaci wyższej wydajności pracy czy liczby uzyskanych patentów. Niestety, biorąc pod uwagę skalę tych regionów, nie jest im łatwo nadganiać dystans do liderów – ocenia ekonomista Banku Millennium.

- W raporcie „Indeks Millennium 2019” uwidocznił się wpływ zaufania i współpracy regionalnej na wzrost potencjału gospodarczego i innowacyjnego. Województwa, w których firmy współpracują ze sobą, osiągają lepsze wyniki w innowacyjności. Lubelszczyzna i Podkarpacie to doskonałe przykłady regionów, w których potencjał innowacyjności jest wyższy niż siła ich gospodarki, mierzona udziałem wytworzonego PKB. Nieprzypadkowo są to również regiony, w których odsetek firm współpracujących ze sobą na rzecz innowacyjności jest najwyższy. – komentuje Grzegorz Maliszewski. - Zaufanie wyzwala potencjał dający wymierne korzyści bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Jest to szczególnie ważny aspekt w przypadku regionów, które nie są dużymi ośrodkami gospodarczymi, przez co nie dysponują zniewalającymi zasobami finansowymi. Pokazuje to jak istotne jest budowanie zaufania i kultury współpracy między wszystkimi uczestnikami procesu innowacyjności – przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi, ośrodkami badawczo - rozwojowymi, władzą lokalną i centralną. – dodaje ekspert.

Najświeższa, czwarta już edycja „Indeksu Millennium” nie przynosi znaczących zmian, jeżeli chodzi o poziom innowacyjności w regionach . Na pozycji liderów niezmiennie plasują się województwa mazowieckie i małopolskie. Ich niezaprzeczalnymi atutami są silne aglomeracje miejskie, które charakteryzują się silnie rozwiniętym biznesem oraz rozbudowaną bazą naukową. To właśnie owocna współpraca pomiędzy środowiskiem biznesowym i naukowym jest jednym z czynników przyczyniających się w znacznym stopniu do rozwoju sektora innowacyjnych usług i przemysłu. Korzyści z tego odnoszą m.in. sektor usług dla biznesu w obszarze IT, zakupy oraz badania i rozwój . Atutem województwa dolnośląskiego, które w tej edycji zestawienia uplasowało się na trzeciej pozycji, jest z kolei wydajność pracy, stanowiąca w dużej mierze efekt produktywnego górnictwa i przetwórstwa przemysłowego, których znaczenie dla gospodarki tego regionu jest nie do przecenienia.W czołówce regionalnej innowacyjności utrzymuje się również pomorskie, silny ośrodek działalności badawczo - rozwojowej. Przekłada się to bezpośrednio na znaczące wydatki na badania i rozwój oraz wysokie zatrudnienie w tym sektorze. Pomorskie posiada także wysoki odsetek studentów kończących kierunki techniczno - przyrodnicze, przygotowujące do pracy w obszarach o dużym potencjale powstawania innowacyjnych rozwiązań.Podobnie jak w poprzednich latach, na ostatnich miejscach zestawienia innowacyjności znalazły się województwa warmińsko-mazurskie, lubuskie i świętokrzyskie. Niską pozycję regionów w rankingu determinuje ich relatywnie małe uprzemysłowienie i słabo rozwinięta infrastruktura edukacyjna. Znajduje to odzwierciedlenie w małej aktywności naukowo – badawczej, niskiej liczbie patentów i małych nakładach na badania i rozwój. W konsekwencji prowadzi to do niskiej wydajności pracy i małej stopy wartości dodanej generowanej przez lokalne firmy.W tegorocznym rankingu „Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów” zaskakuje wzrost dysproporcji między liderem zestawienia – województwem mazowieckim, a pozostałymi regionami. Żadne z województw nie zdołało zmniejszyć dystansu do rankingowej „jedynki”, choć zachodniopomorskie i kujawsko - pomorskie w najmniejszym stopniu oddaliły się od lidera w porównaniu z poprzednim rokiem. Największe rozbieżności dotyczyły głównie wydajności pracy i liczby uzyskanych patentów. Zmniejszyły się natomiast różnice na polu aktywności badawczo – rozwojowej, zwłaszcza w zakresie wydatków na badania i rozwój.„Indeks Millennium 2019 - Potencjał Innowacyjności Regionów” jest autorskim badaniem opracowanym przez Bank Millennium z wykorzystaniem ostatnich dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego i bazy Pont Info. Wyniki rankingu powstały z sumowania wyników w 5 kategoriach, które według ekspertów Banku w największym stopniu wpływają na potencjał innowacyjności regionów. Są to: wydajność pracy, wydatki na badania i rozwój (B+R), liczba studentów, liczba pracujących w B+R i liczba wydanych patentów. Tegoroczna edycja „Indeksu Millennium” została uzupełniona o komentarze ekspertów, którzy wskazują najważniejsze dla rozwoju innowacyjności czynniki, w tym zaufanie i współpracę.