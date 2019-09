Szczecin. Co wyróżnia najmniejszy rynek biurowy w Polsce?

Na przestrzeni pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku szczeciński rynek biurowy powiększył się o 2 projekty, których łączna powierzchnia sięgnęła prawie 3500 mkw. Prognozy zakładają, że do końca roku Szczecina zyska kolejne 27 300 mkw. nowych biur.

- Szczecin, jako stolica i największe miasto województwa zachodniopomorskiego, pod względem infrastruktury przechodzi duże zmiany, szczególnie w ostatnim roku. Rynek biurowy przyśpieszył i długo oczekiwane inwestycje nabrały tempa. Stawki najmu wahają się od 11,50 EUR nawet do 14,00 EUR za mkw., co będzie musiało ulec zmianie przy nagłej podaży powierzchni biurowej w najbliższym czasie. Miasto ma duży potencjał inwestycyjny, o czym również świadczy prężnie rozwijający się sektor BPO, który tworzą obecnie 43 centra usług. Oczekujemy wzrostu popytu, jak również aktywności deweloperów na rynku szczecińskim – powiedziała Daria Zagożdżon-Dembicka, negocjator w dziale powierzchni biurowych, Cushman & Wakefield.

Szczecin to najmniejszy z rynków biurowych ujmowanych w badaniu Cushman & Wakefield. Obecnie oferuje on najemcom 161 000 mkw. nowoczesnej powierzchni, która w większości usytuowana jest w centrum miasta. W pierwszej połowie roku zdołał się on powiększyć o 3 460 mkw., których dostarczyły projekty Fabryka II i Szczecin Business Plaza III. Na ten rok zaplanowano również oddanie do użytkowania biurowca Posejdon o powierzchni 19 800 mkw., a na przyszły - należącej do JW Construction wieży Hanza Tower.Odnotowany w I połowie br. popyt brutto zanotował wzrost 26% rdr, osiągając tym samym poziom 4 900 mkw. Wśród największych transakcji należy wymienić umowę dotyczącą przednajmu firmy Mobica w budynku Posejdon oraz umowy najmu takich firm jak Apptimia, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz System IT na blisko 2 000 mkw. w budynku Fabryka II.Wskaźnik powierzchni niewynajętej utrzymuje się na niskim poziomie i na koniec pierwszej połowy roku wyniósł 5,3%, co stanowi spadek o blisko 1,5 pp. w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku. Niemniej wskaźnik pustostanów wzrośnie znacząco wraz z oddaniem projektów planowanych do oddania do końca roku.Stawki za najlepsze powierzchnie biurowe w pierwszej połowie 2019 roku kształtowały się na poziomie 13,30 EUR/ mkw. miesięcznie.