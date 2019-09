Coface TOP 500 CEE: kolejny rok dominacji Orlenu

Znane są już wyniki 14. edycji rankingu Coface TOP 500 CEE, czyli zestawienia, którego celem jest wyłuskanie najbardziej liczących się przedsiębiorstw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Tym razem obyło się bez zaskoczeń - liderem listy po raz kolejny okazał się rodzimy Orlen. Polska może się również pochwalić najliczniejszą reprezentacją - znad Wisły pochodzi ponad 1/3 (175) firm ujętych w rankingu. Za niemal 60 proc. wszystkich dochodów badanych firm ciągle odpowiadają tylko trzy branże: motoryzacyjno-transportowa, paliwowo-chemiczna oraz handel.

– Głównymi czynnikami napędzającymi wzrost były konsumpcja prywatna, wzrost inwestycji w środki trwałe, a także eksport, którego dynamika nieco osłabła, ale nadal była dodatnia mimo spowolnienia w strefie euro – ocenia Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

500 największych firm: wzrost obrotów i zatrudnienia, spadek zysków netto

– Korzystna koniunktura sprzyjała 500 największym przedsiębiorstwom w regionie, co przełożyło się na wyższe przychody – wyjaśnia Grzegorz Sielewicz.

– Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne przyczyniło się do zwiększenia obrotów jednak zyski przedsiębiorstw spadły – w przypadku firm z Polski obniżyły się o 5,7%. Nawet największe przedsiębiorstwa musiały mierzyć się z istotnymi wyzwaniami dla biznesu, do których zaliczyć można rosnące koszty produkcji, presję na dalszy wzrost wynagrodzeń czy braki kadrowe wpływające na ograniczenie bieżącej działalności i potencjalnego rozwoju. W wielu branżach wysoki poziom konkurencji nie pozwalał na adekwatny wzrost marży, która byłaby w stanie zrekompensować wyższe koszty – dodaje Grzegorz Sielewicz.

Duże przedsiębiorstwa w Polsce oraz w sektorze motoryzacyjnym

Sektory: branża paliwowo-chemiczna wyprzedza mocną motoryzację i transport

– Ograniczenia podażowe, w tym deficyt siły roboczej, wysokie wykorzystanie zasobów, rosnące koszty prowadzenia działalności oraz skutki zewnętrznego spowolnienia (bezpośrednie i pośrednie) to powody zmartwienia firm działających w regionie CEE. Oczekuje się, że konsumpcja w gospodarstwach domowych pozostanie głównym motorem wzrostu, mimo że ograniczona dynamika inwestycji w środki trwałe i mniejszy eksport przyczynią się do zmniejszenia tempa wzrostu PKB. Niemniej jednak skala spowolnienia będzie ograniczona: Coface prognozuje, że średnie tempo wzrostu PKB w regionie CEE osłabnie do 3,6 proc. w 2019 r. oraz 3,2 proc. w 2020 r. – dodaje Grzegorz Sielewicz, regionalny ekonomista Coface w Europie Środkowo-Wschodniej.

Tytułem wstępu, kilka słów o sytuacji gospodarczej. Miniony rok okazał się kolejnym już okresem, w którym kontynuowana była dynamiczna aktywność gospodarcza w regionie CEE. W znacznym stopniu dotyczyła ona Polski, Węgier i Łotwy. Tym trzem krajom udało się zanotować wzrosty PKB bliskie 5 proc. Rumunia, Estonia i Bułgaria rozwijały się w wolniejszym tempie. Pomimo dysproporcji pomiędzy poszczególnymi państwami, ogólna dynamika wzrostu gospodarczego w regionie CEE osiągnęła w 2018 roku satysfakcjonujący poziom 4,3 proc. (4,6 proc. w 2017 r.).W ubiegłym roku Coface zdecydował się na podniesienie oceny ryzyka krajów dla Chorwacji i Słowacji i to po serii identycznych decyzji o podniesieniu ocen rok wcześniej.Przejdźmy do rankingu. Przed nami czternaste doroczne badanie 500 największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej – Coface TOP 500 CEE 2019. Jest to ranking przedsiębiorstw według obrotów, uwzględniający także analizę innych faktów, takich jak liczba pracowników, struktura firm, sektorów i rynków, a także nowe oceny ryzyka kredytowego firm dokonane przez Coface. Rozwój gospodarczy 500 największych firm z Europy Środkowo-Wschodniej jest reprezentatywny dla trendu rynkowego w całym regionie.Łączne obroty wszystkich 500 firm wzrosły aż o 9,6 proc. do 698 mld EUR. Polskie firmy wygenerowały obroty wyższe o 9,1 proc. i zdominowały ranking największych przedsiębiorstw w regionie zarówno pod względem liczby firm (175 podmiotów), jak również wartości obrotów osiągniętych w 2018 r., które przekroczyły 275 mld euro.Najnowsze badanie potwierdza, że w Polsce mają siedzibę największe przedsiębiorstwa regionu, których zagregowane obroty rosną z roku na rok. Największe firmy z publikacji Coface są dobrze znane z wcześniejszych rankingów. Polska firma petrochemiczno-paliwowa PKN Orlen pozostaje niekwestionowanym liderem, który zanotował 15 procentowy wzrost obrotów. Czeska Skoda Auto (2. miejsce), wielonarodowy koncern naftowo-gazowy MOL z Węgier (3. miejsce) i Jeronimo Polska (4. miejsce) reprezentująca handel detaliczny, obroniły swoje pozycje z poprzedniego roku, zwiększając jednocześnie przychody.W pierwszej dziesiątce wciąż mocne pozycje zajmuje sektor motoryzacyjny, reprezentowany przez znane marki, takie jak czeska Skoda Auto (2. miejsce), Volkswagen Slovakia (5. miejsce) i Audi Hungaria (7. miejsce). W porównaniu z poprzednim rokiem Volkswagen Slovakia awansował w rankingu dzięki imponującemu wzrostowi obrotów o 37,5 proc. Audi Hungaria odnotował umiarkowany wzrost przychodów o 1,1 proc.Trzy sektory reprezentowane przez największe firmy w regionie (motoryzacja i transport, paliwowo-chemiczny oraz handel) wciąż odpowiadają za prawie 60 proc. generowanych przychodów. Wprawdzie wszystkie branże zanotowały wzrost obrotów, ale największy wkład wniosły energetyka, motoryzacja i handel.Zyski netto rosły jednak tylko w niektórych branżach oraz w różnej skali: od 4,6 proc. (przemysł drzewny i produkcja mebli) do 41,9 proc. (handel niewyspecjalizowany). Sektor budowlany wciąż przeżywał największe kłopoty – strata netto wyniosła w nim -146 proc. mimo wzrostu przychodów o 10,6 proc.wraca na pozycję lidera i jest największym sektorem korzystającym ze wzrostu cen ropy naftowej w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. Wzrost napięć i obaw dotyczących światowego handlu spowodował spadek cen ropy w ostatnich miesiącach 2018 r., ale ograniczenie podaży przez OPEC i jej sojuszników utrzymało je powyżej minimum z 2016 r. Ponadto firmy z Europy Środkowo-Wschodniej są aktywne głównie w dolnym segmencie tego sektora, czyli w rafinacji i przetwórstwie ropy naftowej i gazu. Dlatego też mogły one dostosować marże w przemyśle rafineryjnym i nie straciły wiele na spadku cen surowca.Sektorstracił pozycję lidera, którą zajmował jeszcze rok wcześniej. Przychody firm wzrosły o +7,6 proc. przy spadku zysków netto o -11,7 proc. Słabsze wyniki motoryzacji i transportu w porównaniu z 2017 r. odzwierciedlają globalne pogorszenie się koniunktury w tym sektorze. Szkodzą mu takie czynniki, jak cykliczne spowolnienie, rosnący protekcjonizm i strukturalne zmiany w branży wynikające między innymi z inwestycji w innowacje oraz zmieniających się zachowań konsumentów. Pogorszenie sytuacji w sektorze ma swoje reperkusje w krajach Europy Zachodniej, w tym w Niemczech, gdzie produkcja motoryzacyjna wyraźnie się kurczy. Sektor ten wciąż jednak pozostaje mocnym gospodarczym przyczółkiem dla regionu.Trzeci sektor na podium to. Podobnie jak rok wcześniej, główną siłą napędową wzrostu w Europie Środkowo-Wschodniej była konsumpcja gospodarstw domowych, której tempo wzrostu jeszcze przyspieszyło w 2018 r. w ślad za niskim bezrobociem i rosnącymi płacami. Pozytywny wpływ dużego popytu jest tłumiony przez trudności, z którymi musi zmagać się ten sektor: rosnące wynagrodzenia pracowników, o których coraz trudniej, wciąż wrażliwi na ceny klienci oraz intensywna konkurencja wywierają presję na marże.