Ocena ryzyka krajów wg Coface VII 2019

Przed nami najnowsza odsłona oceny ryzyka krajów wg Coface. Tym razem wieści nie są najlepsze - globalne spowolnienie gospodarcze stało się faktem. Od jakiegoś czasu dotyka ono naszych zachodnich sąsiadów, co owocuje obniżeniem ich noty z A1 do A2. Co więcej, Niemcy pociągają również w dół zależne od siebie gospodarki.

Zagrożone sektory… w szczególności sektor motoryzacyjny

Wpływ napięć handlowych na światową gospodarkę

Dziś mamy już pewność, że pierwsze półrocze bieżącego roku zaowocowało spadkiem obrotów handlu światowego . Nawet jeżeli prognozy wskazujące na lekkie ożywienie w kolejnych miesiącach okażą się trafne, to barometr Coface i tak wskazuje, że na przestrzeni roku wartość obrotów spadnie o 0,7%. Światowy wzrost gospodarczy ma pikować z poziomu 3,1% w roku 2018 do 2,7% w bieżącym roku i na tym poziomie utrzymać się w kolejnych 12 miesiącach. Coface prognozuje również, że jeszcze w tym roku większość krajów powinna odczuć niestety wzrost niewypłacalności firm.Przemysł motoryzacyjny, metalurgiczny, dystrybucja, branża odzieżowa. Jest wiele sektorów, które doskonale obrazują słabe punkty światowej gospodarki. W związku z powyższym Coface, po raz drugi w ciągu sześciu miesięcy, obniża swoją ocenę ryzyka dla branży motoryzacyjnej w 13 krajach na świecie (obniżając także niemal wszystkie oceny ryzyka w sektorze motoryzacyjnym w Europie).Sektor motoryzacyjny doskonale odzwierciedla trudności, z jakimi zmaga się światowa gospodarka . Jest on jednocześnie odbiorcą konsekwencji cyklicznego spowolnienia, jakie ma miejsce w wielu regionach, a także negatywnego wpływu ryzyka politycznego związanego z protekcjonizmem handlowym i zmianami w zachowaniach konsumentów (np. nowe rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania zanieczyszczeniom w Europie).Napięcia handlowe między Chinami a Stanami Zjednoczonymi przyczynią się, wraz z niższym popytem krajowym, do spowolnienia gospodarki USA, gdzie wzrost gospodarczy szacuje się na 2,5% w roku bieżącym i zaledwie 1,3% w roku 2020, w porównaniu do 2,9% w roku 2018.W przypadku Chin, wojna handlowa doprowadziła w szczególności do 10-procentowego spadku eksportu do Stanów Zjednoczonych w ciągu pierwszych czterech miesięcy roku.Ogólnie rzecz biorąc niepewność co do wyników negocjacji między rządami Chin i USA oraz atmosfera napięcia wynikająca z tej wojny handlowej wciąż rzutuje na poziom zaufania przedsiębiorstw. W roku ubiegłym wartości wskaźników zaufania przedsiębiorstw spadły w wielu krajach na całym świecie, zwłaszcza w sektorach produkcyjnych.Dotyczy to Niemiec, gdzie w czerwcu odnotowano najniższy od pięciu lat poziom wskaźników zaufania przedsiębiorstw, takich jak IFO. Roczna stopa produkcji przemysłowej wykazuje tendencję spadkową. Na rok bieżący Coface przewiduje wzrost gospodarczy na poziomie 0,8% w porównaniu do 1,5% w roku ubiegłym.Coface obniża ocenę ryzyka kraju dla Niemiec z A1 do A2. Obniżono również oceny trzech gospodarek zależnych od gospodarki niemieckiej. Stało się tak w przypadku Czech i Słowacji (w obu przypadkach obniżenie z A2 do A3), a także Austrii (obniżenie z A1 do A2). Ryzyko biznesowe wzrasta również w Islandii (obniżenie do A3).Bardziej pozytywnym akcentem jest fakt, że spółki w Uzbekistanie (wzrost z C do B) i Kirgistanie (wzrost z D do C) odnoszą korzyści z utrzymującej się względnej otwartości politycznej i gospodarczej.