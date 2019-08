Bezrobocie vs. zapotrzebowanie na pracowników. Co słychać na rynku pracy?

Jak przedstawia się aktualna mapa polskiego rynku pracy? W których województwach jest najłatwiej, a w których najtrudniej o pracę? Jak przedstawia się popyt na pracowników w wybranych branżach? Odpowiedzi na te pytania dostarcza najnowsza analiza serwisu Adzuna.pl, bazująca zarówno na opublikowanych na jej łamach ofertach pracy, jak i danych pochodzących z najnowszego opracowania GUS odnośnie aktywności ekonomicznej ludności Polski.

Bezrobocie w Polsce

Poziom bezrobocia w różnych województwach

Zapotrzebowanie na siłę roboczą

Gdzie szukać pracy?

Gdzie w sierpniu pojawiło się najwięcej ofert o pracę?

Jaka konkurencja czeka na Was w danym regionie?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Stopa bezrobocia vs ogłoszenia 08.2019 Na mapie przedstawiamy stopę bezrobocia w wybranych województwach, wraz z ilością osób bezrobotnych przypadających na jedno ogłoszenie o pracę w tym regionie. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Jakich kompetencji poszukują pracodawcy i gdzie?

Branża IT

Przegląd pozostałych branży i stanowisk, w województwach z największą liczbą publikowanych na Adzuna wakatów:



Województwo mazowieckie

Poszukiwani pracownicy i kwalifikacje:

Stanowiska wymagające znajomości języka obecnego:

Jęz. angielski – ponad 6500 ofert pracy

Jez. niemiecki – ponad 1800 ofert pracy

Jęz. rosyjski – ponad 200 ofert pracy

Jęz. francuski –ponad 500 ofert pracy

Jęz. hiszpański – ponad 140 ofert pracy

Województwo śląskie

Poszukiwani pracownicy i kwalifikacje:

Stanowiska wymagające znajomości języka obecnego:

Jęz. angielski – ponad 2600 ofert pracy

Jez. niemiecki – ponad 1400 ofert pracy

Jęz. rosyjski – ponad 70 ofert pracy

Jęz. francuski –ponad 270 ofert pracy

Jęz. hiszpański – ponad 60 ofert pracy

Województwo dolnośląskie

Poszukiwani pracownicy i kwalifikacje:

Stanowiska wymagające znajomości języka obecnego:

Jęz. angielski – ponad 2800 ofert pracy

Jez. niemiecki – ponad 2800 ofert pracy

Jęz. rosyjski – ponad 100 ofert pracy

Jęz. francuski –ponad 330 ofert pracy

Jęz. hiszpański – ponad 40 ofert pracy

Województwo małopolskie

Poszukiwani pracownicy i kwalifikacje:

Stanowiska wymagające znajomości języka obecnego:

Jęz. angielski – ponad 2400 ofert pracy

Jez. niemiecki – ponad 900 ofert pracy

Jęz. rosyjski – ponad 40 ofert pracy

Jęz. francuski –ponad 320 ofert pracy

Jęz. hiszpański – ponad 100 ofert pracy

Województwo wielkopolskie

Poszukiwani pracownicy i kwalifikacje:

Stanowiska wymagające znajomości języka obecnego:

Jęz. angielski – ponad 2100 ofert pracy

Jez. niemiecki – ponad 1300 ofert pracy

Jęz. rosyjski – ponad 80 ofert pracy

Jęz. francuski –ponad 280 ofert pracy

Jęz. hiszpański – ponad 50 ofert pracy

Celem najnowszego opracowania Adzuna.pl jest rzucenie światła na bieżącą sytuację na rynku pracy oraz pomoc kandydatom w podjęciu jak najtrafniejszych decyzji przy poszukiwaniu zatrudnienia. Dla osób aktywnych zawodowo lub tych, które stawiają dopiero swoje pierwsze kroki, lektura może stanowić wskazówkę w określeniu dalszej lub nowej ścieżki kariery zawodowej.Najświeższe dane GUS wskazują, że w I kwartale br. stopa bezrobocia w naszym kraju uplasowała się na poziomie 3,9%, co oznacza, że w grupie osób powyżej 15. roku życia mieliśmy 666 000 bezrobotnych, z czego 607 000 aktywnie poszukiwało pracy. W sierpniu br. na stronach portalu Adzuna codziennie czekało na te osoby średnio 160 000 ofert pracy , publikowanych przez pracodawców z całej Polski.Gdzie tych ogłoszeń publikuje się najwięcej i na jakie stanowiska jest obecnie popyt, dowiecie się Państwo z poniższego zestawienia.Zjawisko bezrobocia ma różne natężenie w poszczególnych regionach kraju. Województwa, gdzie stopa bezrobocia była najniższa to: lubuskie (1,8%), pomorskie (2,8%) i dolnośląskie (2,9%). Najwyższy odsetek osób bezrobotnych odnotowano w województwach lubelskim (6,8%), podkarpackim (5,5%) oraz łódzkim (5%). Podobnie niejednolicie przedstawia się zapotrzebowanie na siłę roboczą w poszczególnych częściach kraju.Biorąc pod uwagę dane z całej Polski na jedno ogłoszenie o pracę opublikowane na serwisie Adzuna przypada średnio 4 osoby bezrobotne. W rejonach, gdzie bezrobocie jest wyższe i zapotrzebowanie na siłę roboczą niższe, ten stosunek sięga niestety prawie 18 osób na jeden wakat (woj. lubelskie). Zdecydowanie lepiej przedstawia się sytuacja osób szukających pracy w województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim, śląskim i pomorskim, gdzie średnio na jedno ogłoszenie przypadałoby trzech bezrobotnych kandydatów.Zestawiliśmy dane dotyczące bezrobocia z ogłoszeniami o pracę, jakie opublikowane zostały w serwisie Adzuna.pl na przestrzeni sierpnia 2019 roku. Stworzyliśmy na tej podstawie mapę województw, w których należy szukać pracy, aby potencjalnie zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie.W sierpniu br. serwis Adzuna.pl zbierał i publikował dziennie średnio 160.000 ogłoszeń o pracę z całej Polski.Najwięcej ofert pojawiło się w sierpniu w województwach: mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, małopolskim i wielkopolskim. Z czego ogłoszenia o prace na terenie województwa mazowieckiego stanowiły około 16% wszystkich ogłoszeń z Polski, a ogłoszenia z Wielkopolski niewiele ponad 7%.Dane te wskazują, że to właśnie w tych regionach rynek pracy cieszy się dobrą dynamiką. Duża ilość wolnych miejsc pracy idzie w parze z niską stopą bezrobocia. Oraz maksymalnie 4 osobami przypadającymi na jeden wakat (mazowieckie 4,32; śląskie 3,45; dolnośląski 2,3; małopolskie 4,34; wielkopolskie 4.43). Liczby te wskazywać by mogły na rynek pracownika.Biorąc pod uwagę całkowitą liczbę ogłoszeń dostępnych na Adzuna oraz współczynnik bezrobocia widać niestety, że regionem, gdzie najtrudniej znaleźć pracę jest województwo lubelskie. Z najwyższą stopą bezrobocia (6,8%) i prawie 18 (17,80) osobami bezrobotnymi przypadającymi na jedno ogłoszenie o pracę.Na przeciwległym biegunie znalazło się w naszym rankingu województwo dolnośląskie. Ze stopą bezrobocia niższą niż średnia krajowa (2,9%) i jedynie 2 osobami na każdy wakat. Zatem w porównaniu do województwa lubelskiego szanse na znalezienie pracy są tu zdecydowanie wyższe.Województwo lubuskie, z najniższą według GUS stopą bezrobocia (1,8%) należy również do regionów, gdzie o pracę powinno być stosunkowo łatwo. O jeden wakat ubiegać się tam może średnio 2 kandydatów.Adzuna sprawdziła jakie stanowiska i kompetencje pojawiały się w ogłoszeniach o pracę w danych województwach. Do analizy wybrane zostały regiony, w których opublikowanych ogłoszeń o pracę było w sierpniu najwięcej.IT to obecnie bardzo szybko rozwijająca się gałąź na polskim rynku pracy. Oferty związane z szerokorozumianą branżą IT stanowią średnio 6% wszystkich ogłoszeń o pracę publikowanych na Adzuna.pl. W zależności od województwa odsetek ten oczywiście różnił się.Największe stosunkowo zapotrzebowanie na informatyków i osoby związane z technologiami komputerowymi odnotowaliśmy w województwach: mazowieckim (10% wszystkich ofert o pracę); małopolskim (10%); śląskim (7%).: 4,2%: 4,32: ponad 250 wakatów(w tym lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni): ponad 350 wakatów(w tym sprzedawcy, doradcy klienta) ponad 1500 wakatów: ponad 900 wakatów(w tym księgowość, płace i HR): ponad 850 wakatów: 3,1%: 3,45: ponad 100 wakatów(w tym lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni): ponad 270 wakatów(w tym sprzedawcy, doradcy klienta) ponad 1200 wakatów: ponad 1100 wakatów(w tym księgowość, płace i HR): ponad 550 wakatów: 2,9%: 2,30: ponad 180 wakatów(w tym lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni): ponad 340 wakatów(w tym sprzedawcy, doradcy klienta) ponad 390 wakatów: ponad 1300 wakatów(w tym księgowość, płace i HR): ponad 480 wakatów: 4.4%: 4,34: ponad 150 wakatów(w tym lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni): ponad 250 wakatów(w tym sprzedawcy, doradcy klienta) ponad 950 wakatów: ponad 590 wakatów(w tym księgowość, płace i HR): ponad 520 wakatów: 3.1%: 4,43: ponad 90 wakatów(w tym lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni): ponad 120 wakatów(w tym sprzedawcy, doradcy klienta) ponad 1500 wakatów: ponad 640 wakatów(w tym księgowość, płace i HR): ponad 320 wakatów