Coraz więcej upadłości firm na rynkach rozwiniętych

Z rynków rozwiniętych płyną niepokojące wieści - okazuje się, że po raz pierwszy od czasów kryzysu finansowego z lat 2008 i 2009 rośnie ilość upadłości firm. Szacunki Atradius wskazują, że w tym roku niewypłacalności wzrosną o 2,8 proc., przy czym w Ameryce Północnej dynamika ich wzrostu sięgnąć ma aż 3.2 proc. To efekt globalnego spowolnienia gospodarczego oraz narastających konfliktów handlowych. Wzrost upadłości, choć skromniejszy (1,2 proc. globalnie i 1,7 proc. w Ameryce Północnej), ma utrzymać się również w nadchodzącym roku.

Największy wzrost upadłości firm w Wielkiej Brytanii

Kliknij, aby powiekszyć fot. staras - Fotolia.com Globalny wzrost upadłości firm Na całym świecie wzrostu upadłości wyniesie 2.8 proc. w 2019 roku.

W Niemczech i Francji wzrost upadłości, w Hiszpanii i Portugalii spadek

Więcej bankructw w Ameryce Północnej

- Napięcia w światowej wymianie handlowej, kryzys na linii Chiny - USA, oraz niepewności związane z Brexitem zwiększają ryzyko upadłości firm w Polsce. Dodatkowym zagrożeniem dla przedsiębiorstw w Polsce jest sytuacja na rynku pracy, brak wykwalifikowanej kadry roboczej zwłaszcza w produkcji przemysłowej oraz budowlance. Sytuacji na pewno nie poprawi otwarcie niemieckiego rynku na pracowników z Ukrainy, którzy deklarują chęć podjęcia pracy u naszych zachodnich sąsiadów – komentuje Szczepankowski.



Analitycy Atradius przewidują, że globalny wzrost gospodarczy osiągnie w tym roku poziom 2,6 proc. wobec 3,2 proc. odnotowanych w roku minionym. Z kolei w przyszłym roku światowy PKB szacowany jest na 2,7 proc., jednak osiągnięcie takiego pułapu zależy od powodzenia prowadzonych negocjacji i łagodzenia napięć w handlu . Jeśli sporów handlowych zakończyć się nie uda, należy spodziewać się kolejnych ograniczeń inwestycji oraz wzrostu ryzyka finansowania.Przewidywania analityków wskazują, że tegoroczna liczba upadłości firm z Europy Zachodniej zanotuje wzrost o 2,7 proc. Co istotne, jest to pierwszy roczny wzrost, jaki ten region odnotował od 2013 roku. W przyszłym roku niewypłacalności mają wzrosnąć już jedynie o 0,7 proc. Tym, co leży u źródła większej liczby upadłości firm z Europy Zachodniej, są przede wszystkim spowolnienie wzrostu gospodarczego, eskalacja napięć na linii USA - Chiny, niepewność związana z Brexitem oraz sytuacja panująca na włoskiej scenie politycznej. W tym roku najwięcej upadłości firm zanotuje Wielka Brytania. Według przewidywań analityków wzrost bankructw na wyspach wyniesie 10 proc. 2020 rok przyniesie niewielką poprawę – niewypłacalność przedsiębiorstw wzrośnie o 5 proc. Odpowiedzialność za tę sytuację ponoszą niepewności związane z Brexitem, wysoka inflacja, słaby wzrost gospodarczy oraz zastój w inwestycjach.W całej strefie Euro analitycy prognozują w 2019 roku wzrost upadłości o 1.2 proc., spowodowany niewielkim wzrostem PKB, spowolnieniem gospodarczym, zmniejszeniem produkcji przemysłowej, oraz słabym popytem zewnętrznym. W Niemczech ryzyko bankructw wzrośnie w 2019 roku według analityków o 1 proc., natomiast we Francji będzie to już wzrost o 3 proc. Lepsza sytuacja prognozowana jest na południu Europy: ożywienie gospodarcze w Hiszpanii i Portugalii będzie skutkowało spadkiem bankructw firm w bieżącym roku odpowiednio o 5 i 6 proc.Słabszy wzrost gospodarczy oraz napięcia w zakresie polityki handlowej będą odpowiedzialne za wzrost bankructw firm w Ameryce Północnej. W USA liczba upadłości w 2019 roku wzrośnie o 3 proc., a wKanadzie aż o 5 proc. W 2020 roku firmy w USA nadal będą bankrutować – wzrost o 2 proc., natomiast w Kanadzie prognozowany jest spadek o 2 proc.Jak zauważa Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius w Polsce, mimo, że prognozowany wzrost krajowego PKB w 2019 roku na poziomie 4,4 proc. wypada znacznie lepiej w porównaniu z resztą Europy, to na polskiej gospodarce odbije się globalna sytuacja: