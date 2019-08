Branża telekomunikacyjna skorzysta z 5G pod pewnymi warunkami

Jak firmy telekomunikacyjne postrzegają perspektywy biznesowe, jakie niesie za sobą wdrożenie sieci 5G? Odpowiedzi na to pytanie udziela badanie zrealizowane przez 451 Research dla firmy Vertiv. Okazuje się, że aż 70% telekomów ocenia je jako pozytywne. Tak spory odsetek optymistów jest rezultatem przekonania, że możliwości 5G zaowocują większą różnorodnością usług i zwiększą szybkość transmisji danych w odpowiedzi na zapotrzebowanie na szerokopasmowy internet. Aby jednak operatorzy mogli rzeczywiście zacząć odcinać kupony, muszą na przestrzeni kolejnych 10-15 lat podwoić liczbę miejsc dostępu radiowego na całym świecie.

5G spowoduje znaczące zagęszczenie nadajników

fot. mat. prasowe Branża telekomunikacyjna i wyzwania związane z 5G 5G to coś więcej niż tylko aktualizacja systemu radiowego w celu zwiększenia przepustowości pasma

Klucz do sukcesu

Wzorce czerpane z usług w chmurze

- Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w ciągu 15 lat operatorzy telekomunikacyjni będą działać w taki sam sposób, w jaki działają dostawcy usług w chmurze. Będą ponosili niższe koszty na bieżącą działalność, oferowali większą prędkość serwisową i wysoki stopień automatyzacji, który przyczyni się do zwiększenia rentowności – mówi Piotr Wójcik, Dyrektor Działu Sprzedaży ds. Kluczowych Klientów na Polskę i kraje bałtyckie z firmy Vertiv.

W celu zmaksymalizowania pojemności, szybkości transmisji danych oraz zapewnienia jak największej kontroli nad nimi, sieć 5G korzysta z widma fal milimetrowych, które są znacznie mniejsze niż submilimetrowe znajdujące zastosowanie w 4G i wcześniejszych generacjach komórkowych.Wielkość i charakterystyka propagacji fali milimetrowych sprawiają, że nie są one w stanie przemieszczać się z takim rozmachem jak fale radiowe. Przeszkadzać może im deszcz, drzewa, betonowe ściany itp. Aby poradzić sobie z tymi problemami, tradycyjne nadajniki sieci komórkowych, które są zazwyczaj rozmieszczone na dużym obszarze i łączą się z tysiącami użytkowników końcowych, będą musiały zostać przeniesione do mniejszych, gęsto zaludnionych miejsc. Potencjalnie będzie to wymagać od operatorów podwojenia liczby miejsc dostępu radiowego na całym świecie w ciągu najbliższych 10-15 lat. Operatorzy będą również wykorzystywać takie technologie, jak anteny z wieloma wejściami i wyjściami (M-MIMO), aby zoptymalizować transmisję sygnału.Nowa gęstsza topologia sieci 5G wymaga od telekomów rozwiązania takich problemów, jak dzierżawa lub zakup nowych gruntów czy dostęp do wysokiej jakości połączeń – 45% respondentów uznało to za najważniejszy czynnik sukcesu. Wynik ten wyraźnie przypomina, że proces wdrożenia technologii 5G będzie w coraz większym stopniu uzależniony od przepisów dotyczących dostępu do lokalizacji, które obecnie nie istnieją. Ich uchwalenie pozwoliłoby na skrócenie czasu i kosztów administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na rozmieszczenie nowej infrastruktury.Oczywiście 5G to coś więcej niż tylko aktualizacja systemu radiowego w celu zwiększenia przepustowości pasma. Systemy 5G będą również wykorzystywać innowacje charakterystyczne dla rozwiązań chmurowych, takie jak wirtualizacja funkcji sieciowych (NFV), definiowane programowo sieci (SDN) i MEC (Multi-Access Edge Computing), aby umożliwić operatorom szybkie świadczenie nowych usług.