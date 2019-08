Samodzielność pracownika kluczem efektywności?

Zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji to cecha, której menedżerowie dość często poszukują u swoich podwładnych. Według nich pracownik idealny to ktoś, kto entuzjastycznie podchodzi do ciągłego samodoskonalenia, współtworząc w ten sposób wartość firmy. Zdefiniowanie takiej samodzielności jest jednak dość trudne, tym bardziej, że nie zawsze jest ona cechą najbardziej pożądaną.

- Zmiany cywilizacyjne - szczególnie te w obrębie technologii - w coraz większym stopniu wymuszają na nas postawy elastyczne i proaktywne. Praca przyszłości, która tak naprawdę staje się na naszych oczach teraźniejszością, będzie, jak chyba nigdy dotąd, wymagać od pracowników podejmowania samodzielnych decyzji, a nie reaktywnego wykonywania poleceń - mówi Natalia Bogdan z agencji pośrednictwa pracy Jobhouse. I dodaje: Właściwie jest tylko jedna metoda sprawdzenia, czy nasi podwładni są w stanie owym wyzwaniom sprostać. Muszą poczuć, że są autentycznie odpowiedzialni za swoje działania.

Kliknij, aby powiekszyć fot. contrastwerkstatt - Fotolia.com Pracownik Zaangażowani i samodzielni pracownicy są dziś na wagę złota.

- Tę samą metodologię stosuje się obecnie między innymi w branży medycznej czy informatycznej - dodaje Natalia Bogdan. - Kluczem do skuteczności jest tutaj osiągnięcie równowagi między ścisłym definiowaniem procesu, a określoną w jego ramach swobodą do kreatywnego eksperymentowania.

Spore grono badaczy uważa, że zaangażowanie i przejawianie inicjatywy jest kluczem do efektywności pracy . Szacunki wskazują, że tacy pracownicy potrafią wypracowywać dla swojej organizacji zyski nawet o 19 proc. przewyższające średnią. Kluczowe są tu jednak trzy kwestie: wysoki stopień identyfikowania się pracownika z firmą, wiązanie z nią swojej przyszłej kariery zawodowej oraz silna motywacja do ponoszenia wysiłków, nierzadko większych niż te, które wynikają z zakresu obowiązków.Warto jednak podkreślić, że powyższe cechy nie zawsze wiążą się z samodzielnością rozumianą tu jako zdolność podejmowania decyzji w krytycznych dla firmy momentach. W efekcie zaangażowanie nie zawsze jest równoznaczne z rzeczywistą odpowiedzialnością.Ekspertka wskazuje na konieczność poszerzenia skali dopuszczalnej samodzielności pracownika w podejmowaniu ważnych decyzji. Dobrym przykładem, że ta strategia działa, może być choćby koncern Toyota, w którym co prawda określono oczekiwany poziom wyników, ale to sami pracownicy mieli doskonalić swój proces pracy tak, by móc je osiągnąć.Pozostaje jedynie pytanie, czy jesteśmy gotowi zaryzykować i bardziej zaufać wiedzy i kompetencjom naszych pracowników. Jeśli będą w stanie sprostać mniejszym projektom, istnieje duża szansa, że uwierzą, że coś naprawdę od nich zależy. Dzięki temu stawią czoła bardziej wymagającym wyzwaniom.