Jeszcze nie czas na politykę równościową w finansach?

Działania na rzecz znoszenia dysproporcji w warunkach zatrudniania oferowanych mężczyznom i kobietom ciągle pozostawiają sporo do życzenia, a branża finansowa nie jest tu niestety żadnym wyjątkiem. Potwierdzeniem tego jest raport „Kobiety w finansach”. Wspólne opracowanie Antal, CFA Society Poland oraz Banku BPH wskazuje, że aż 61% pracowników tego sektora nie dostrzega, aby ich firma prowadziła wyraźną aktywność prowadzącą do wyrównywania szans kobiet i mężczyzn. 26% twierdzi, że takich regulacji w ich firmie po prostu nie ma. Do nadrobienia jest zatem sporo, tym bardziej, że polityka równościowa w istotnym stopniu przekłada się na realne wskaźniki biznesowe.

- Różnorodność korzystnie wpływa na kondycję przedsiębiorstw, pomaga zwiększyć efektywność i poprawiać wyniki - dzięki korzystaniu z szerokiej palety doświadczeń i wiedzy pracowników, wynikających między innymi z różnic płci, doświadczeń życiowych czy zawodowych. Badania pokazują też, że przedsiębiorstwa kierowane co najmniej w 50% przez kobiety są lepiej postrzegane w obszarze strategii, komunikacji i misji – co w dobie walki o najlepszych pracowników buduje ich przewagę. Na przykładzie naszego banku, gdzie połowa składu zarządu oraz połowa stanowisk menedżerskich jest obsadzona przez kobiety widzimy to bardzo wyraźnie - mówi Małgorzata Romaniuk, Wiceprezes Zarządu Banku BPH.

Znoszenie barier to wciąż wyzwanie

- Realizacja działań z zakresu polityki równościowej to obecnie wyzwanie biznesowe, a nie HR-owe. Skuteczne inicjatywy przekładają się nie tylko na prestiż organizacji, ale także na zyski finansowe. Wzrost zaangażowania pracowników to zmniejszone wskaźniki rotacji i absencji pracowniczej, niższe koszty rekrutacji, sprawniej działający system rekomendacji pracowniczej i wiele innych. By skutecznie wdrażać politykę równościową, trzeba najpierw poznać najważniejsze postawy dotyczące pełnienia funkcji zawodowych przez kobiety i mężczyzn oraz determinujące ich karierę. Następnie należy podejmować działania, które pozwolą wydobyć maksimum ich potencjału i będą odpowiadać na ich oczekiwania – mówi Artur Skiba, prezes Antal.

Kobiety chcą konkretów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Co wpływa na sytuację kobiet w sektorze finansowym? Wyższe dochody, strategiczne stanowiska i elastyczny czas pracy znacznie ułatwiają kobietom rozwijanie kariery. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

- Świadomość społeczna kluczowych zadań wykonywanych przez specjalistki i menedżerki na rynku finansowym rośnie zbyt wolno. By to zmienić trzeba pokazywać korzyści ze wspierania różnorodności na faktycznych przykładach i danych, tworzyć wspólne przestrzenie, w których kobiety mogą wymieniać się doświadczeniami oraz wspierać siebie nawzajem w rozwijaniu kompetencji – mówi Monika Grabek, Executive Director CFA Society Poland.

O istnieniu barier mających wpływ na przebieg kariery kobiet w branży finansowej przekonanych jest aż 94% respondentów drugiej odsłony raportu „Kobiety w finansach” firm Antal, CFA Society Poland oraz Banku BPH. 6 na 10 badanych przyznaje, że nie zauważa, aby ich firmy prowadziły działalność na rzecz znoszenia tych barier, 29% nie wie, czy w tym zakresie podejmowane są jakiekolwiek działania, a 26% jest przekonanych, że takich procesów po prostu nie ma.Z raportu „Kobiety w finansach” wynika, że czynnikami pozytywnie wpływającymi na rozwijanie damskich karier w finansach są przede wszystkim wyższe wynagrodzenia, strategiczne stanowiska oraz elastyczny czas pracy. Rosnące zarobki dają przede wszystkim możliwość zatrudnienia opiekunki dla dziecka, opłacenia dobrego przedszkola lub żłobka – wskazało na to aż 85% respondentów. Większa reprezentacja kobiet na strategicznych stanowiskach w biznesie może być ważnym czynnikiem dla skutecznego wypracowania i wdrażania rozwiązań ułatwiających karierę – na ten czynnik wskazało 83% zapytanych osób. Tyle samo badanych za kluczowy uznało elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej, czyli efektywnego łączenia życia zawodowego z np. opieką nad dzieckiem.