Rynek biurowy w Warszawie w I poł. 2019

Dostępność nowo powstających realizacji sprawia, że firmy przystąpiły do rewizji strategii najmu biur. W efekcie tego umowy podpisane w I połowie br. opiewały na przeszło 400 tys. mkw. Uwagę zwraca przede wszystkim konsolidacja siedzib instytucji finansowych, w tym mBanku, Getin Noble Banku i Warty. Dzięki temu bieżący rok już teraz zasługuje sobie na miano roku konsolidacji i rekordów na stołecznym rynku biurowym.

- Po zeszłorocznym boomie na powierzchnie coworkingowe obserwujemy wzrost aktywności największych najemców, którzy zmieniają rynek biurowy w stolicy. Ze względu na dużą liczbę umów najmu na etapie negocjacji, przewidujemy, że do końca bieżącego roku wolumen transakcji najmu osiągnie poziom zbliżony do zeszłorocznego, czyli w granicach 800.000 mkw. – mówi Artur Sutor, Partner, Dyrektor Działu Reprezentacji Najemców Biurowych w firmie Cresa Polska.

- Pomimo słabszego w pierwszym półroczu wyniku absorpcji, najbliższe kwartały powinny pokazać, że rynek wciąż rozwija się w bardzo dobrym tempie. Prawdziwym testem będą jednak lata 2020 – 2021, kiedy w Warszawie do użytku trafi ok. 800 tys. mkw. nowej powierzchni – mówi dr Bolesław Kołodziejczyk, Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa w Cresa Polska.

Jak wynika z opracowanego przez Cresa Polska raportu „Occupier Economics: Rynek biurowy w Warszawie – pierwsza połowa 2019 roku”, okres kwiecień-czerwiec br. zaowocował najwyższym w historii kwartalnym poziomem najmu, który wyniósł 265.800 mkw. O rekordach nie można natomiast mówić w odniesieniu do nowej podaży, ponieważ w I półroczu br. deweloperzy oddali do użytkowania nieco ponad 80 tys. mkw., co jest dwukrotnie niższym rezultatem od odnotowanego w tym samym okresie poprzedniego roku.Połączenie niskiej podaży z dużym popytem owocuje spadkiem poziomu pustostanów, który dziś plasuje się na najniższym od sześciu lat poziomie 8,5%. To jednak sytuacja przejściowa, ponieważ najbliższe lata powiększą warszawski rynek biurowy o kilka dużych projektów biurowych.Wolumen transakcji najmu w pierwszej połowie 2019 roku wyniósł ponad 400 tys. mkw., co stanowiło 54,3% łącznego średniego wyniku odnotowanego w latach 2013-2018. W pierwszym półroczu największą umową w Warszawie było wynajęcie 18.500 mkw. w The Warsaw Hub C przez Getin Noble Bank, następną była umowa najmu podpisana przez firmę Warta w The Warsaw Unit (17.600 mkw.). Z kolei w lipcu 2019 roku podpisana została rekordowa na polskim rynku biurowym umowa najmu – mBank wynajął 45.600 mkw. w biurowcu Mennica Legacy Tower.Zasoby powierzchni biurowej na rynku warszawskim wzrosły w ciągu roku o około 2,5% i aktualnie wynoszą 5,54 mln mkw. Wskaźnik pustostanów na koniec pierwszego półrocza wyniósł 8,5% i był niższy o 2,6 p.p. niż na koniec czerwca 2018 roku. Jest to najniższy poziom pustostanów od około 6 lat.Na rynku warszawskim w pierwszej połowie roku oddano do użytku 10 nowych obiektów biurowych o łącznej powierzchni 80.544 mkw., w tym między innymi Vector+ (13.700 mkw., Profbud), Spark B (15.700 mkw., Skanska), The Park 6 (11.200 mkw., White Star Real Estate) i Moje Miejsce B1 (18.700 mkw., Echo Investment). Absorpcja powierzchni biurowej w pierwszej połowie 2019 roku wyniosła 86.455 mkw., czyli o połowę mniej niż przed rokiem.Aktualne wywoławcze stawki czynszowe wynoszą od 13-14,5 EUR/mkw./miesiąc na Służewcu, przez 13,5-15,5 przy Alejach Jerozolimskich i 15,5-19,5 EUR na Nowej Woli, aż do 16-23,5 EUR/mkw./miesiąc w Centralnym Obszarze Biznesu.