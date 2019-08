Wielofunkcyjny laptop do gier Predator Triton 900

W Polsce jest już dostępny Predator Triton 900, czyli wielofunkcyjny laptop do gier z konwertowalnym ekranem. Notebook został wyposażony w procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 2080 i 17-calowy wyświetlacz 4K typu IPS z technologią NVIDIA G-SYNC. Wydajność urządzenia zapewnia procesor Intel Core i7 9. generacji, dyski SSD PCIe RAID i do 32 GB pamięci DDR4.

trybie wyświetlania,

trybie Ezel do grania w gry na ekranie dotykowym,

trybie laptopa,

trybie stand, który zmienia Triton 900 w tablet do grania.

Predator Triton 900 został wyposażony w najnowszy procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 2080 i 17-calowy wyświetlacz 4K typu IPS z technologią NVIDIA G-SYNC.

Chłodzenie to podstawa Dwa metalowe wentylatory AeroBlade 3D czwartej generacji i technologia Coolboost utrzymują odpowiednie chłodzenie notebooka podczas wymagających zadań

Predator Triton 900 ma 17-calowy, dotykowy wyświetlacz 4K typu IPS z częstotliwością odświeżania wynoszącą 144 Hz. Ma innowacyjną obudowę oraz dwa zawiasy Ezel Aero Hinge, które wykonane zostały z wykorzystaniem technologii CNC. Zawiasy pozwalają na przełączanie między czterema trybami użytkowania:Tryb Ezel pozwala na ustawienie ekranu pod dowolnym kątem a przy tym obraz jest tak samo dobrze widoczny niezależnie od strony, z której na niego patrzymy. Pozwala to na łatwe dostosowanie laptopa do swojego stylu użytkowania. Predator Triton 900 posiada dwa metalowe wentylatory AeroBlade 3D czwartej generacji i technologię Coolboost, które utrzymują odpowiednie chłodzenie notebooka podczas wymagających zadań. Zostały one wyposażone w metalowe łopatki o grubości zaledwie 0,1 mm i umożliwiają większy przepływ powietrza, a także zwiększają aerodynamikę. Szybkość wentylatora dostosowuje się do zwiększonego nakładu pracy w zależności od potrzeb systemu. Dodatkowych wrażeń zapewnia technologia Waves Maxx, która wykorzystuje śledzenie ruchu Waves Nx i umożliwia urządzeniu wykorzystanie realistycznego dźwięku przestrzennego 3D.Dwa porty HDMI 2.0, DisplayPort i USB-C Thunderbolt 3 pozwolą na podłączenie dodatkowych ekranów co sprawi, że razem z laptopem możliwe jest posiadanie czterech wyświetlaczy.Dodatkowym ułatwieniem dla graczy będzie podświetlenie RGB pod każdym klawiszem, przycisk makro i panel z przełączanymi trybami: dotykowy i klawiatury numerycznej. O szybkie łączności i zoptymalizowaną pracę zadbają: Karta sieciowa Killer E3000, karta bezprzewodowa Killer AC 1550 i Killer Control Center 2.0.Gamingowy notebook jest już dostępny w Polsce w cenie od 19 999 zł.