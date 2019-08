Po powierzchnie magazynowe tylko do Polski. Czechy mocno w tyle

Pod względem zasobów nowej powierzchni magazynowo-logistycznej Czesi nie mogą się z nami równać, a stabilne tempo rozwoju naszego rynku magazynowego sprawia, że Polska stanowi coraz to lepszą alternatywę dla Niemiec - czytamy w najnowszej, poświęconej I połowie br. analizie CBRE. W badanym okresie polski rynek magazynowy powiększył się o przeszło 1 mln nowej powierzchni. To trzykrotnie pokaźniejszy wynik aniżeli w przypadku Czech i jednocześnie tylko 800 tys. mkw. mniej niż w Niemczech. Pod względem przyrostu nowych magazynów w stosunku do obecnych równych sobie nie mamy w całej Europie.

Niemcy na pierwszym miejscu, a potem długo nic

W Polsce stabilny wzrost

– Po pierwszym półroczu 2019 r. polski rynek magazynowy utrzymuje bardzo dobre tempo przyrostu nowej powierzchni, przy nieco wyższym poziomie pustostanów niż u naszych południowych i zachodnich sąsiadów. Dzięki temu oraz ze względu na zainteresowanie najmem wśród klientów, stanowimy łakomy kąsek dla inwestorów, zapełniając lukę na rynku sprawniej niż Czesi i Niemcy. W minionym półroczu wybiła się przede wszystkim Polska Centralna, która przebiła Górny Śląsk pod względem dostępnej podaży powierzchni magazynowej. Stało się tak dzięki oddaniu do użytku kolejnych etapów dużych projektów w województwie łódzkim - P3 Piotrków i Panattoni BTS Castorama. Najprawdopodobniej ta sytuacja nie utrzyma się jednak długo. Najwięcej buduje się znów na Górnym Śląsku - komentuje Beata Hryniewska, Szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki CBRE.

Jeżeli spojrzeć na zasoby europejskich rynków magazynowo-logistycznych, widać od razu, że z naszymi zachodnimi sąsiadami mierzyć nie może się praktycznie nikt. Niemcy dysponują aż 77 mln mkw. przestrzeni magazynowej, druga w zestawieniu Francja ma jej już tylko 39 mln mkw., a trzecia Wielka Brytania oferuje 37 mln mkw. magazynów. Polska walczy o uwagę inwestorów przede wszystkim z sąsiadami z Południa i Zachodu i coraz częściej z tej walki wychodzi na tarczy. Wprawdzie oferujemy dziś dopiero 16,7 mln mkw. powierzchni magazynowej , a więc niemal pięciokrotnie mniej niż Niemcy, ale jednocześnie buduje się jej u nas relatywnie więcej - w I połowie br. przyrost powierzchni sięgnął nad Wisłą 6,5%, nad Odrą było to jedynie 2,4%. Czesi dysponują z kolei dwukrotnie mniejszą powierzchnią niż Polska, a jej przyrost osiągnął poziom niecałych 4%. Dodatkowo w naszym kraju utrzymuje się nieco wyższy niż u wspomnianych sąsiadów poziom pustostanów – z braku dostępnych atrakcyjnych lokalizacji na Zachodzie i Południu inwestorzy chętniej patrzą na oferującą większy wybór Polskę.Popyt odnotowany w naszym kraju w pierwszych dwóch kwartałach sięgnął niemalże 2 mln mkw., co jest nieznacznie niższym wynikiem niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku, bez wpływu na ocenę naszego kraju. Poziom powierzchni w budowie pozostaje niezmiennie na bardzo wysokim poziomie w okolicach 2 mln mkw. Deweloperzy planują inwestycje w coraz bardziej niszowych lokalizacjach, więc nic nie wskazuje, by miało się to zmienić.Największa umowa w pierwszej połowie roku to przedłużenie dla Jysk w Logistic City Piotrków Trybunalski (60 tys. mkw.). Natomiast największą nową umową w analizowanym okresie była powierzchnia w realizowanym obecnie obiekcie Panattoni Park Wrocław XI dla Pantos Logistics (59 tys. mkw.).Czynsze pozostają na stabilnym poziomie, bazowe stawki utrzymują się w przedziale 2,50-3,90 EUR/mkw./m-c. Niskie czynsze w porównaniu do stawek występujących u naszych sąsiadów stanowią wielką zachętę dla najemców, który rozważają relokacje lub rozbudowę swojego biznesu.Jak wskazują eksperci CBRE, nic nie wskazuje na to, by sytuacja na rynku magazynowym w Polsce miała się zmienić. Utrzymamy pozycję kraju atrakcyjnego zarówno dla najemców jak i inwestorów magazynowo-logistycznych, rozwijając swój potencjał.