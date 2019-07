Cześć, mam wielką prośbę, czyli wyłudzenie w mediach społecznościowych

Wyłudzenia pieniędzy to temat, który niestety nie traci nic na swojej aktualności. Potwierdzeniem tego mogą być chociażby policyjne doniesienia, z których wynika, że metoda „na wnuczka” czy „na policjanta” to chwyt ciągle i chętnie wykorzystywany przez oszustów. Warto jednak mieć świadomość, że schemat postępowania przestępców również ulega zmianie, a ma to związek z tym, że część z nich swoją działalność rozszerzyło o media społecznościowe.

Najprostszym zabezpieczeniem, przed tego typu włamaniami na serwisy społecznościowe jest stosowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego podczas logowania. Jest to nieco dłuższy sposób, ale znacznie bezpieczniejszy - mówi ekspert G DATA.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wyłudzenie w social media Jednym z najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych w internecie, do wyłudzania pieniędzy jest Facebook

Praktyka pokazuje, że w przypadku mediów społecznościowych narzędziem do wyłudzania staje się przede wszystkim Facebook i powiązany z nim komunikator, czyli Messenger . Dlaczego oszuści wybierają właśnie tę metodę? Odpowiedź jest prosta - z tych rozwiązań każdego dnia korzystają miliny potencjalnych ofiar.Jeśli otrzymałeś tak rozpoczynającą się wiadomość, zwiększ swoją czujność. To właśnie w ten sposób zagajają rozmowę ze swoją ofiarą działający w mediach społecznościowych wyłudzacze. Co więcej, komunikat o tej treści najczęściej wysyłany jest przez osobę z listy naszych znajomych, a dokładnie przez kogoś, komu właśnie udało się przejąć jej konto.W dalszej kolejności osoba po drugiej stronie prosi o podanie kodu BLIK , który jest ostatnio coraz bardziej popularną formą realizacji transakcji. Oto przykład jednej z takich wiadomości, otrzymanych w ostatnim czasie:Wydaje się to być całkiem prawdopodobne, oszuści wykorzystują codzienne sytuacje by wyłudzić jak największą kwotę.Pod żadnym pozorem nie należy zgadzać się na taką formę “pomocy”. W pierwszej kolejności należy upewnić się czy osobą po drugiej stronie rzeczywiście jest nasz znajomy. Najlepiej telefonicznie, weryfikując czy to, co pisze w wiadomościach, nie jest zwyczajnie efektem zhakowanego konta. Warto także pamiętać, że wszelkie próby wyłudzeń można zgłaszać na policję.Wiadomo zatem, jak należy postąpić w celu weryfikacji znajomego, ale jak ustrzec swoje konto w mediach społecznościowych przed takim włamaniem?Równie ważne jest stosowanie oprogramowania antywirusowego, które w porę wykryje czy komputer lub urządzenie mobilne są zainfekowane i przypadkiem ktoś nie wykradł naszych danych logowania do takich serwisów społecznościowych jak FN, IG czy LinkedIn.Jak niemal za każdym razem, teraz także najlepszą formą ochrony będzie odrobina zdrowego rozsądku. Jeżeli znajomy pisze na Facebooku o pożyczkę, a tym bardziej powołując się na wykorzystanie BLIKa, koniecznie trzeba zawiadomić go o tym w prawdziwym świecie. Prawdopodobnie na jego koncie mogło dojść do włamania.