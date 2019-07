Czego oczekują pracownicy z Ukrainy myślący o pracy w naszym kraju? Przede wszystkim atrakcyjnego wynagrodzenia. Liczą się jednak nie tylko kwestie finansowe, ale również miejsce - najlepiej, aby mogli pracować w dużym mieście jak Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław i Kraków. Z drugiej strony, na wybór miejsca pracy i życia w najmniejszym stopniu wpływają takie czynniki jak dostęp do edukacji wyższej czy obiektów sportowych - wynika z badania Gdańskiego Urzędu Pracy, zrealizowanego przez Pracodawców Pomorza we współpracy z Grupą Progres.

– Ukraińcy nadal deklarują, że najważniejszym kryterium wyboru miejsca do życia i aktywności zawodowej są zarobione pieniądze, czyli w moim rozumieniu tzw. dobra praca. Gdyby nałożyć na siebie oba najczęściej deklarowane wskaźniki to priorytetem dla nich jest dobra praca w dużym mieście – mówi Ewa Błaszczyńska, Dyrektor Regionu w Grupie Progres.

Kliknij, aby powiekszyć fot. industrieblick - Fotolia.com Pracownicy Pracownicy z Ukrainy chcą dobrej pracy w dużym mieście.

Ukrainiec w dużym mieście

– W mojej ocenie zwyczaje przyjeżdżających do Polski pracowników uległy zmianie. Ukraińcy chcą normalnie funkcjonować korzystając ze wszystkich przywilejów, które oferuje duże miasto tj. centrów handlowych, basenów, przedszkoli, kin czy restauracji. Z drugiej strony bardzo istotnym motywatorem są z pewnością większe perspektywy w dużej aglomeracji, możliwość znalezienia dodatkowej pracy czy nowej, gdy jest taka konieczność – wyjaśnia Ewa Błaszczyńska. – Z moich obserwacji wynika, że wśród Ukraińców są też osoby ceniące spokój i ciszę charakterystyczną dla mniejszych miejscowości. Tę grupę stanowią najczęściej przyjezdni s w średnim i starszym wieku lub rodziny rozpoczynające swoje życie w Polsce – zaznacza ekspertka.

Z lektury bazującego na badaniu raportu wynika, że w przypadku pracowników z Ukrainy wybór miejsca pracy najczęściej podyktowany jest atrakcyjnymi warunkami finansowymi. Takiej odpowiedzi udzielił co piąty ankietowany. Dla niemal 16 proc. liczą się interesujące propozycje pracy, dla 11 proc. - uczciwość pracodawcy, a co 10. z badanych podkreśla znaczenia łatwego dojazdu. Zaledwie 6 proc. osób wskazuje na sąsiedztwo znajomych, nieco ponad 5 proc. - na dostęp do kultury. Najmniej istotna okazała się dla badanych m.in. bliskość wyższych uczelni, centrów handlowe oraz obiektów sportowych.Spośród wymienianych przez Ukraińców miast, do których chcieliby się przenieść największym zainteresowaniem cieszą się Gdańsk (niemal 19 proc), Poznań (prawie 15 proc), Warszawa (12 proc), Wrocław (8 proc), Łódź (8 proc), Kraków (ok. 8 proc). Mniej popularne są Lublin (7 proc.) Rzeszów (6 proc.), Katowice (4 proc.) i Szczecin (3 proc.). Niewielu Ukraińców myśli o pracy w mniejszych miastach tj. Koszalin, Kalisz, Gorzów, Słupsk, Toruń czy Ustka.