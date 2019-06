AOC U2790PQU to nowy monitor 4K dedykowany do użytku biurowego i domowego. Ma 27-calową matrycę IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 px. Wyświetlacz cechuje się 10-bitowym panelem, który przekłada się na 1,07 mld wyświetlanych kolorów.

Cena i dostępność:

AOC U2790PQU ma cienkie ramki, co ułatwia tworzenie konfiguracji wielomonitorowych. U2790PQU jest też łatwy w montażu – użytkownik nie potrzebuje żadnych narzędzi by monitor mógł stanąć na biurku po wyjęciu z pudełka.Monitor zapewnia pełną regulację panelu – nachylenie, obrót (w tym pivot), obrót podstawy, zmianę wysokości (w zakresie 130 mm), jak i możliwość montażu uchwytu VESA.Monitor AOC U2790PQU ma złącza: 1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 2x USB 3.0 oraz wyjściem audio. W monitorze znajdują się także dwa wbudowane głośniki o mocy 2 W.Monitor został wyposażony w funkcje Flicker Free i Low Blue Light.Sugerowana cena detaliczna AOC U2790PQU wynosi 1 489 PLN.Prezentowany model zostanie wprowadzony do sprzedaży w lipcu.Wszystkie modele monitorów AOC podlegają 3-letniej gwarancji producenta.