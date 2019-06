Miasta akademickie rozwijają się szybciej

W naszym kraju funkcjonuje obecnie 369 uczelni wyższych, rozsianych w 97 miastach. Naukę pobiera na nich 1,3 mln studentów, z czego tylko w Warszawie studiuje 235,5 tys. Z analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że poza stolicą do najbardziej akademickich miast naszego kraju należą Kraków, Poznań i Wrocław. Zbudowany przez analityków model wyraźnie wskazuje, że akademickość w prawie 80% przypadków przekłada się na rozwój społeczno-gospodarczy miast.

Warszawa jest drugim miastem w Europie pod względem liczby studentów, z wynikiem 235 tys. osób. Wyprzedza przy tym m.in. Rzym, Madryt i Barcelonę, a w skali europejskiej więcej osób studiuje tylko w Paryżu - mówi Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Top26 Akademickości

Jak uczelnie wpływają na rozwój miast?

W naszym modelu rozwój społeczno-gospodarczy miast był zmienną bezpośrednio nieobserwowalną, ale za pomocą odpowiednich wskaźników mogliśmy go opisać. Największy pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy miast miały zmienne dotyczące PKB na mieszkańca, dostępności żłobków, liczby lekarzy oraz udziału zatrudnionych w usługach finansowych. Umiarkowany wpływ mają migracje ludności oraz wskaźnik obrazujący zaawansowanie technologiczne firm, a negatywnie na rozwój społeczno-gospodarczy miast wpływa stopa bezrobocia oraz udział zatrudnionych w przemyśle – podsumowuje Katarzyna Dębkowska.

Wprawdzie Warszawa i Kraków są zdecydowanymi liderami, jeżeli chodzi o liczbę studentów, to jednak w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców przodują Podkowa Leśna (332), Poznań (221) i Rzeszów (211). Na 1000 mieszkańców stolicy przypada 134 studentów, w skali kraju jest ich już tylko 34.W opracowanym przez Polski Instytut Ekonomiczny raporcie ujęto 26 najbardziej akademickich miast naszego kraju, których uczelnie wyższe brały udział w rankingu „Perspektyw”. W oparciu o siedem kryteriów: prestiż, sytuację absolwentów na rynku pracy , innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukową, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie uczelni stworzone zostało zestawienie Top26 Akademickości miast we wszystkich wymienionych powyżej kryteriach. Założono, że poziom liczbowy danego kryterium oceny dla miasta obejmuje sumę ocen wszystkich uczelni z danego ośrodka. Miasto, którego uczelnie otrzymały łącznie najwięcej punktów, zajęło pierwsze miejsce pod względem danego kryterium i otrzymywało maksymalną notę 100. Wszystkie wymienione kryteria pozwoliły na stworzenie Indeksu Akademickości Miast.Zdecydowanie najwyższą pozycję w Indeksie Akademickości Miast zajęła Warszawa. Dystans dzielący pozostałe miasta od tej pozycji jest duży, a najmniejszy (aż 44 punkty) w przypadku uczelni Krakowa.). Zaraz za Krakowem (56 pkt) uplasowały się uczelnie Wrocławia (52 pkt.). Ocena czwartego miejsca – uczelnie Poznania (42 pkt.) – jest znacznie wyższa niż kolejnego w rankingu Lublina (29 pkt.). Ogólną ocenę przekraczającą 25 pkt. uzyskały uczelnie z Gdańska, Łodzi i Katowic.Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego stworzyli również model miękki badający wpływ akademickości miast na rozwój społeczno-gospodarczy, który opisano za pomocą 17 wskaźników pozyskanych z Banku Danych Lokalnych GUS. Wskaźniki te odnosiły się zarówno do sytuacji gospodarczej, demograficznej, warunków życia czy też zasobów miast. Po szczegółowej analizie wszystkich zmiennych opisujących akademickość i rozwój społeczno-gospodarczy dokonano estymacji parametrów modelu, który pokazał, że rozwój społeczno-gospodarczy miast jest determinowany akademickością w 78 proc.