Pracownicy z Ukrainy nie jadą do Berlina?

Niemiecki rynek pracy redukuje bariery w zatrudnianiu obywateli pochodzących z krajów nienależących do Unii Europejskiej. Czy dla polskich pracodawców, którzy bardzo już licznie zatrudniają pracowników z Ukrainy, może oznaczać to kłopoty kadrowe? Czy rzeczywiście powinniśmy być gotowi na odpływ Ukraińców za Odrę? Niekoniecznie. Powinniśmy jednak pomyśleć o kolejnych uproszczeniach w zatrudnianiu pracowników zza wschodniej granicy tak, aby skutecznie konkurować z Niemcami i zachęcać Ukraińców do podejmowania pracy nad Wisłą - uważa Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

– Cała ustawa jest skoncentrowana na tym, aby przyciągnąć do Niemiec wykwalifikowanych pracowników, a nie dla tzw. taniej siły roboczej. Niemiecki ustawodawca zabezpieczył się, by do ich kraju nie przyjeżdżali pracownicy, którzy od razu weszliby w niemiecki system ubezpieczeń społecznych – wyjaśnia Katarzyna Ziółkowska.

- Niemcy, owszem potrzebują, prawie 1,5 miliona pracowników, ale przyjmą najwyżej 25 tysięcy bardzo dobrze wykwalifikowanych migrantów. Ułatwienia nie obejmą pracowników niewykwalifikowanych, którzy w większości obsługują w Polsce zakłady produkcyjne, uzupełniają braki w pracach sezonowych, czy usługach. Ci w większości pozostaną w Polsce – ocenia Paweł Kułaga.

Potrzebne ułatwienia w zatrudnianiu Ukraińców w Polsce

- Potrzebujemy także reformy procedur legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce – uważa Andrzej Drozd.

– W konkurencji z niemieckim rynkiem pracy, ci Ukraińcy, którzy już się u nas osiedlili nie będą masowo wyjeżdżać za chlebem do Niemiec, ale nowi migranci będą mieli do wyboru: łatwa droga administracyjna legalizująca pracę w Niemczech i trudny dla nich język niemiecki albo trudna droga administracyjna w Polsce i łatwiejszy język polski. Bez reformy procedur administracyjnych napływ nowych pracowników z Ukrainy może się zmniejszyć - podkreśla dr Marek Benio.

Jak przekonuje mec. Katarzyna Ziółkowska, przepisy przegłosowane przez Bundestag 7 czerwca br. nie zaowocują, jak przewidywano to wcześniej, szerokim otwarciem się niemieckiego rynku pracy na pracowników z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej.Niemieckie regulacje przewidują bowiem, że od 2020 roku pracę za Odrą podjąć będą mogli jedynie pracownicy legitymujący się odpowiednimi, uznanymi przez tamtejszy urząd, kwalifikacjami. W przypadku niektórych branż (np. IT) konieczne będzie wykazanie się wystarczająco długim stażem zawodowym. Jednocześnie zrezygnowano z tzw. testu rynku pracy oraz z wymogu znajomości języka niemieckiego.Zdaniem prezesa Foreign Personnel Service Pawła Kułagi nie powinniśmy zatem spodziewać się masowego wyjazdu Ukraińców z Polski.Niemniej, jak podkreśla wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Andrzej Drozd, to dobry moment, aby przyśpieszyć w Polsce prace nad ułatwieniami administracyjnymi w zatrudnianiu Ukraińców. Zdaniem ekspertów Izby, konieczna jest konkurencja ze strony Polski poprzez organizację na szeroką skalę bezpłatnych kursów języka polskiego, aby związać cudzoziemców z rynkiem.Wiceprezes zarządu Inicjatywy Mobilności Pracy dr Marek Benio ocenia, że bez takiej reformy w Polsce nasz kraj szybko straci na atrakcyjności dla pracowników cudzoziemskich, np. z Ukrainy.Ponadto, jak zwraca uwagę dyrektor krajowego biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji Anna Rostocka, nie powinniśmy zapominać o integracji migrantów, niezbędnym elementem której jest budowanie społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego, opartego na dialogu społecznym i poszanowaniu wielokulturowości.