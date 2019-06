Co w największym stopniu szkodzi efektywności pracy? Z badań zrealizowanych przez Ricoh wynika, że jest to m.in. nazbyt skomplikowana digitalizacja dokumentów (41%), mało efektywne procesy wewnętrzne, tzw. efekt wąskiego gardła (39%) oraz nieintuicyjny system archiwizacji (37%). Czym skutkują? Przede wszystkim nieterminowością oraz obniżaniem jakości obsługi klienta (48%). Co za nimi stoi? Przede wszystkim niewłaściwa kultura organizacyjna, ale też źle zaprojektowane procesy oraz brak odpowiedniej infrastruktury lub też jej niedopasowanie do konkretnych zadań.

- Wyzwania, którym obecnie muszą sprostać współczesne firmy są ogromne. Szybkie tempo zmian sprawia, że przedsiębiorstwo musi działać sposób bardzo elastyczny. Wymaga to odpowiedniego dostosowania zaplecza technologicznego i kultury organizacyjnej – powiedział Paweł Barski, Marketing Director w Ricoh Polska. – Podczas podejmowania decyzji o inwestycji w nowe narzędzia należy wziąć pod uwagę możliwość ich aktualizacji i dopasowania do zmieniających się potrzeb - dodał.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Dan Race - Fotolia.com Co hamuje efektywność pracy? Wyniki badań Ricoh wskazują trzy główne czynniki. Są to: skomplikowana digitalizacja dokumentów (41%), nieefektywne procesy wewnętrzne (39%) oraz nieintuicyjny system archiwizacji (37%).

Jakie korzyści może przynieść wdrożenie nowoczesnych narzędzi?

Mało efektywne narzędzia pracy nie pozostają również bez wpływu na pracowników. Jak się okazuje, kiepskiej jakości zaplecze technologiczne to powód frustracji (47%), niskiej efektywności (43%) oraz utraty motywacji do pracy (41%).Reprezentanci europejskiej kadry zarządzającej są przekonani, że wdrożenie nowoczesnych narzędzi oznacza większą efektywność (70%) i motywację do pracy (68%), ale również możliwość lepszego wykorzystania posiadanych przez pracowników kompetencji (67%). Nowoczesne narzędzia umożliwiają ponadto wdrożenie pomysłów i innowacyjnych rozwiązań (67%) oraz redukują liczbę godzin poświęcanych zwykle realizacji żmudnych zadań (66%). Innowacje w miejscu pracy to nie tylko wynik technologicznej rewolucji, ale również sposób na dotrzymanie jej kroku. Wymaga to jednak inwestycji w narzędzia, które odpowiadają zarówno obecnym, jak i przyszłym potrzebom firmy.