Eksport - szanse i obawy

Obawy o globalne spowolnienie gospodarcze są coraz silniejsze. Optymizmem nie może napawać również sytuacja w Niemczech - główny partner handlowy naszego kraju notuje bowiem spore spadki w imporcie. Na tym tle polski eksport ciągle jednak prezentuje się nieźle. Bilans płatniczy NBP potwierdza, że w marcu br. eksport towarów z Polski wzrósł o 7,9 proc., a miesiąc wcześniej o 10 proc. rdr.

wahania kursów walut (37 proc.wskazań małych i średnich przedsiębiorców);

brak płynności (35 proc.);

pozyskanie wiarygodnych informacji o kontrahentach (18 proc.);

sprawna logistyka (16 proc.).

– Wyjście z produktem lub usługą na rynki zagraniczne to przedsięwzięcie wymagające odwagi i inwestycji; trzeba poświęcić czas na rozpoznanie rynków, potrzeb odbiorców, zwyczajów handlowych, a jeśli ktoś chce skorzystać z programów pomocowych dla eksporterów, to też musi zagłębić się w analizy i przygotowywanie dokumentacji – mówi Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny Bibby Financial Services. – Inwestycje mają też charakter finansowy, wymagają nakładów chociażby na marketing. Dodatkową barierą dla rozwoju polskiego eksportu w najbliżej perspektywie jest pogłębiający się niedobór pracowników. Nie dziwi zatem fakt, że przedsiębiorcy wzbraniają się przed podjęciem ryzyka i widzą szereg utrudnień.

Jak uciszyć obawy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sondem - Fotolia.com Eksport W marcu 2019 eksport towarów z Polski wzrósł o 7,9 proc. rok do roku.

– Kiedy obniża się popyt w Niemczech, polski eksport ciągną Czechy, Wielka Brytania, Francja i Włochy. Ale w sytuacji słabnącej koniunktury krajów unijnych przedsiębiorcy powinni częściej rozważać działalność eksportową na rynki pozaunijne, zarówno te rozwinięte jak USA, Kanada, Izrael, czy Japonia, jak i te rozwijające się, niekiedy dość egzotyczne – radzi Jerzy Dąbrowski. – Im większa odległość geograficzna dzieli firmę od kontrahenta, tym ważniejsze stają się kwestie takie jak weryfikacja sytuacji płatniczej, zabezpieczenie przed niewypłacalnością, sprawny monitoring płatności.



Za taki obrót spraw odpowiedzialne są nie tylko największe koncerny produkcyjne, ale również przedsiębiorstwa z sektora MSP. Te ostatnie ciągle jednak zdają się obawiać debiutu na zagranicznych rynkach i to pomimo zachęt i ułatwień, które proponuje eksporterom państwo, głównie za pośrednictwem PARP. Z badania Bibby MSP Index wynika, że zasadnicze obawy związane z eksportem to:Co czwarta z firm przebadanych na potrzeby badania Bibby MSP Index zakłada, że w nadchodzących 6 miesiącach ich eksport zanotuje wzrosty. Najwyraźniejsze jest jednak przekonanie, że wysyłka towarów pozostanie na dotychczasowym poziomie (65 proc. respondentów). W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwa nie będą podejmować żadnych nowych działań eksportowych, a jedynie obsługiwać dotychczasowe kontrakty. Co ciekawe 21 proc. twierdzi, że w ostatnich miesiącach eksport ich firmy wzrósł, a 63 proc. – że pozostał na tym samym poziomie.Główne obawy, wymieniane przez respondentów Bibby MSP Index, mogłyby zostać skutecznie rozwiane, gdyby przedsiębiorcy korzystali z faktoringu. Tymczasem z tego samego badania wynika, że ponad połowa przedsiębiorców nie korzysta z faktoringu, ponieważ nie widzi takiej potrzeby. W powszechnym mniemaniu faktoring pomaga utrzymać płynność finansową, ale już sposoby, w jaki może zabezpieczyć przed wahaniami kursów walut, czy dostarczyć wiarygodne informacje o nowych kontrahentach, nie są znane statystycznemu przedsiębiorcy.