Spędź wakacje jak influencerzy

Influencerzy z mediów społecznościowych nie szczędzą nam szczegółów ze swojego życia, w związku z tym sporo możemy się dowiedzieć również o tym, gdzie najchętniej podróżują. Eksperci KAYAK.pl postanowili sprawdzić, ile statystyczny Kowalski zapłaci za wakacje w miejscach promowanych przez najbardziej wpływowych polskich blogerów.

Miejsca, w których po prostu trzeba być

#paradise

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Lista 10 najchętniej wybieranych przez influencerów i blogerów kierunków podróży W ciągu ostatniego roku 6 z 10 najbardziej popularnych blogerów chętnie odwiedziło Grecję Kliknij, aby przejść do galerii (2)

„Influencerzy skutecznie zajęli miejsce gwiazd telewizji czy sceny muzycznej i to oni obecnie wyznaczają trendy. Dzieląc się swoim życiem w mediach, inspirują swoich obserwatorów do podróżowania. W przeciągu ostatniego roku zauważyliśmy ponad trzykrotny wzrost zainteresowania lotami do Palm Springs, gdzie każdego kwietnia blogerzy i celebryci z całego świata zjeżdżają się na jeden z największych festiwali muzycznych. Rośnie również popularność takich kierunków jak Lizbona czy Marrakesz, które również są często przez nich odwiedzane”.



Jeszcze przed kilkunastu laty wyznacznikami trendów były przede wszystkim gwiazdy rocka czy osoby znane z wielkiego ekranu. Dziś pałeczkę przejęli blogerzy i influencerzy, na których profilach każdego dnia znajdziemy nowinki z ich codziennego życia. Widzimy nie tylko, co jedzą, jak spędzają dzień, ale również dowiadujemy się dokąd podróżują. A gdyby tak podążyć ich śladem? Eksperci KAYAK.pl postanowili wziąć pod koszty wyjazdów do miejsc, które w ostatnich 12 miesiącach najczęściej pojawiały się na influencerskich kontach na Instagramie.Okazuje się, że jedną z najpopularniejszy wśród influencerów destynacji było ostatnio Palm Springs, co ze względu na odbywający się nieopodal najpopularniejszy kalifornijski festiwal muzyczny nie jest właściwie żadnym zakoczeniem. To wydarzenie każdego roku przyciąga tysiące celebrytów z najróżniejszych stron świata, a coraz częściej z Polski. Średni koszt biletów do Los Angeles, z którego można dostać się w ciągu dwóch godzin samochodem do Palm Springs, wynosi 2734 zł. Ceny pokoi w Mieście Aniołów to koszt rzędu 840 zł, zaś za nocleg w kalifornijskiej stolicy muzyki, trzeba zapłacić około 100 zł mniej.W kalendarzu blogerek modowych okres Fashion Weeków (pokazów mody i premier nowych kolekcji) zazwyczaj oznacza podróż do światowych stolic mody takich jak Paryż, Mediolan czy Londyn. Z najnowszej analizy KAYAK.pl wynika, że za wyjazd do ojczyzny Coco Chanel i Christiana Diora entuzjaści mody zapłacą najwięcej, bo średnio 510 zł za sam przelot. Bilety do stolicy Anglii są nieco tańsze i kosztują około 322 zł. Najmniej zapłacą osoby podróżujące do Mediolanu, do którego można się dostać samolotem za średnio 235 zł. Stolica Lombardii zachęca również przystępnymi cenami noclegu – około 469 zł za noc, zaś koszt hoteli w Londynie i Paryżu to wydatek rzędu ponad 700 zł za dobę.Palmy, bezchmurne niebo i lazurowe morze – ten opis doskonale pasuje do większości wyjazdowych zdjęć polskich influencerów. W ciągu ostatniego roku 6 z 10 najbardziej popularnych blogerów chętnie odwiedziło Grecję, a szczególną popularnością cieszyły się Ateny i wyspy takie jak Santorini, Mykonos czy Korfu. Wydawać by się mogło, że to niezbyt ekstrawagancki kierunek, jednak wypoczynek w regionie półwyspu bałkańskiego potrafi kosztować, i to całkiem sporo. Za dobę w hotelu i lot na Mykonos turyści zapłacą odpowiednio około 1142 zł i 997 zł. Podróżni dysponujący ograniczonym budżetem mogą wybrać zdecydowanie tańszą grecką stolicę, do której dostaną się już za 485 zł oraz gdzie za nocleg zapłacą nie więcej niż średnio 500 zł. Innym często odwiedzanym punktem na mapie influencerów jest Maroko – miejsce, które słynie z tętniących życiem targów, słonecznej pogody, słodkich daktyli i bujnej roślinności. Za lot do Marrakeszu podróżni zapłacą średnio 763 zł, a koszt noclegu to wydatek rzędu 330 zł. Pośród najbardziej popularnych kierunków wśród gwiazd internetu znalazły się także takie miejsca jak: Nowy Jork, Barcelona, Bali, Madera, Tulum, Lizbona i Dubaj.Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik prasowy KAYAK.pl, komentuje: