Specjalista ds bezpieczeństwa IT potrzebny jak nigdy

Ataki hakerskie mają się nie tylko świetnie, ale również stają się coraz bardziej powszechne i wyrafinowane. Jak donosi firma Check Point, każdego dnia, na całym świecie hakerzy próbują swych sił około 50 mln razy. I wprawdzie większość tych uderzeń jest odpierana przez rozwiązania systemowe i kroki podejmowane przez specjalistów ds. bezpieczeństwa IT, to i tak prognozuje się, że straty, do których dochodzi wskutek działalności cyberprzestępców, będą rosnąć. Analitycy Cybersecurity Ventures szacują, że w 2021 roku sięgną one 6 mld USD, a więc będą dwukrotnie wyższe od zanotowanych w 2015 roku.

- Strach przed kolejnymi atakami rośnie, a na rynku nadal brakuje specjalistów ds. bezpieczeństwa. W Europie Środkowej, w tym w Polsce – to ponad 140 tys. osób – podkreśla Wojciech Głażewski, Country Manager firmy Check Point Software Technologies w Polsce.

- Cyberbezpieczeństwo to obecnie jeden z najważniejszych obszarów IT, gdzie jednocześnie wciąż widać brak wystarczającej liczby specjalistów. Wiele firm prowadzi swoje własne „akademie” oferujące międzynarodowe programy certyfikacyjne. Podnoszenie kwalifikacji jest jednak kosztowne. Stąd możliwy brak odpowiedniej liczby osób na rynku - mówią przedstawiciele firmy Executive Search.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Melpomene - Fotolia.com Specjalista ds bezpieczeństwa IT Brak specjalistów ds. bezpieczeństwa sieciowego bolączka wielu państw, w tym Polski.

Kobiety coraz liczniejsze w gronie specjalistów IT

Specjalista ds. bezpieczeństwa IT jest dziś potrzebny jak nigdy. Infosecurity (ISC) szacuje, że dziś na całym świecie brakuje obecnie ok 2,9 mln wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Co więcej, badania tej firmy wyraźnie dowodzą, że do końca 2022 roku deficyt ten powiększy się o kolejne 1,8 mln osób. Brak pracowników najbardziej doskwierać będzie rynkom azjatyckim (zapotrzebowanie na 2,14 mln specjalistów ds. bezpieczeństwa IT), Ameryce Północnej (498 000), w rejonie Europy Środkowej z Polską (142 000) oraz Ameryce Łacińskiej (136 000).Szacuje się, że w całej Unii Europejskiej luka może liczyć sobie nawet 900 tys. ekspertów. Jak podaje z kolei dziennik Rzeczpospolita, w naszym kraju może brakować około 50 tys. specjalistów ds. bezpieczeństwa IT Ciekawostką jest wydłużający się czas poświęcany przez pracowników działów IT - zarówno w dużych jak i małych firmach - na zabezpieczanie firmowych sieci przed atakami cybernetycznymi. W ciągu ostatnich lat aż 25 proc. czasu przeznaczone było na sprawy związane z rozwiązywaniem skutków ataków zewnętrznych.Badania Infosecurity pokazały dodatkowo, że prawie 2/3 firm na świecie (63 proc.) przyznaje się do problemów wynikających z braku specjalistów na rynku. To oznacza, że co najmniej połowa (według Infosecurity 59 proc.) firm jest podatna na skuteczne ataki ze strony cyberprzestępców . Stąd deklaracja 48 proc. badanych firm o potrzebie zwiększenia liczby specjalistów IT w ciągu najbliższych 12 miesięcy.Badania pokazują dodatkowo ciekawy trend – rosnącą liczbą kobiet wśród ekspertów IT na rynku. Z badań wynika, że stanowią one już prawie ¼ pracowników branży na świecie (24 proc), co oznacza dwukrotny wzrost w ciągu zaledwie 4 lat (11 proc. w 2015).Wraz z rosnącym zagrożeniem rosną wydatki firm na zabezpieczenia, w tym zatrudnienie doświadczonych pracowników w działach bezpieczeństwa IT. Według szacunków firmy Check Point wydatki firm na zabezpieczenia przed cyberterroryzmem przekroczyły już barierę 130 mld USD.