Ile kosztuje dział marketingu w 2019 roku?

W strukturach firmy przeważnie funkcjonuje kilka wyspecjalizowanych w danym obszarze komórek. Ich harmonijne współdziałanie niewątpliwie maksymalizuje szanse na realizację założonej przez organizację strategii. Jest to wymagający ciągłego nadzoru system naczyń połączonych. Jednym z najważniejszych jego elementów jest dział marketingu. Im lepiej on funkcjonuje, tym mniejsze jest ryzyko porażki na wyjątkowo dziś nasyconym rynku.

Dział marketingu - definicja pojęcia

Najważniejsze zadania działu marketingu

Ile kosztuje dział marketingu? Utrzymywanie w firmie takiego działu jest bardzo kosztowne - może to być wydatek rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie.

Kiedy inwestować w profesjonalny dział marketingu?

Ile zarabiają specjaliści od marketingu w Polsce?

Dział marketingu to niepotrzebny wydatek? Freelancerzy zyskują na popularności

Dział marketingu to wyodrębniona komórka danej organizacji, w której zatrudnienie znajdować może nawet kilkadziesiąt osób. Zadań przed nim stawianych może być wiele. Od kreowania wizerunku rynkowego marki, przez promowanie oferty przedsiębiorstwa, po komunikację z klientami i budowanie z nimi długofalowych relacji.Dział marketingu można określać w różny sposób, najczęściej dokonuje się tego, uwzględniając zakres jego kompetencji. Specjaliści wskazują tutaj na cztery zasadnicze rodzaje:Osoby pracujące w dziale marketingu tworzą strategię, której głównym celem jest wspieranie sprzedaży. Specjaliści z działu marketingu przy pomocy dostępnych narzędzi kreują również pozytywny wizerunek firmy oraz podejmują działania mające na celu umocnienie jej pozycji na rynku oraz pogłębienie relacji z klientami i partnerami biznesowymi. Aby zwiększyć zyski, pracownicy działu marketingu na bieżąco analizują sytuację na danym rynku i odnotowują wszelkie czynności związane z realizacją przyjętej strategii marketingowej.Specjaliści działu marketingu pracują przy realizacji strategii w zgodzie z trzema podstawowymi zasadami. Pierwsza, najważniejsza z nich, to orientacja na konsumenta, czyli kupującego oferowane towary i usługi. Druga zasada dotyczy integralności wszystkich podejmowanych działań - dzięki temu możliwe jest m.in. kierowanie spójnych komunikatów reklamowych do danych grup docelowych czy przygotowanie jednolitej identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa. Trzecia zasada mówi o tym, że wszystkie podejmowane działania w ramach strategii marketingowej powinny w ogólnym rozrachunku przynosić firmie zysk.Jeśli chcemy w przedsiębiorstwie stworzyć profesjonalny dział marketingu, musimy liczyć się z tym, iż wymaga to stworzenia kilkunastu miejsc pracy. Marketing online nieustannie się rozwija. Ilość profesji związanych z tą sferą cały czas rośnie. Wśród najważniejszych specjalistów, których trzeba zatrudnić przy tworzeniu kompleksowego działu marketingu można wymienić:Utrzymywanie w firmie takiego działu jest bardzo kosztowne - może to być wydatek rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Znalezienie doświadczonych fachowców również jest trudnym zadaniem. Z tego względu coraz popularniejsze stają usługi agencji reklamowych albo freelancerów online marketingu, którym zleca się poszczególne zadania.Jak wskazuje Raport Płacowy 2019 Goldman Recruitment, zarobki w polskim marketingu wynoszą średnio od 5700 zł do nawet 20 000 zł. Dokładne stawki zależą od rodzaju stanowiska oraz wykonywanej pracy. Według Raportu, mediana wynagrodzenia Specjalistów ds. social media to 5000 zł. Digital graphic designer może otrzymać z kolei 6300 zł, UX Designer 6700 zł, zaś Specjalista ds. web contentu 4500 zł. Mediana wynagrodzenia Specjalistów ds. SEO/SEM jest z kolei równa 6500 zł. Managerowie ds. marketingu internetowego według Raportu otrzymują średnio 11 000 zł. Dokładne kwoty wynagrodzeń we wszystkich tych profesjach uzależnione są oczywiście od lokalizacji - w metropoliach takich jak Warszawa czy Poznań są one nawet o kilkadziesiąt procent wyższe.W chwili obecnej rynek marketingu online rozwija się w bardzo szybkim tempie. Jednocześnie wzrasta również liczba profesji związanych z marketingiem online. Z racji tego, iż utrzymywanie działu marketingu w firmie jest bardzo kosztowne, coraz popularniejsze staje się wynajmowanie na określone usługi wyspecjalizowanych agencji bądź freelancerów od działań w sieci. Na usługi świadczone przez tych drugich jest znaczny popyt, ponieważ są oni o wiele tańsi, a często znacznie efektywniej wykonują powierzone im zadania.