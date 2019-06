Nowoczesna Gospodarka: zatrudnienie w I kw. 2019

Firmy z sektora Nowoczesnej Gospodarki ciągle potrzebują nowych pracowników. Z analizującego dane z I kwartału bieżącego roku raportu ADP Polska wynika, że badany okres zakończył się wzrostem zatrudnienia na poziomie 5,77 proc. rdr. I wprawdzie taki rezultat oznacza również pewne wyhamowanie względem poprzednich kwartałów, to i tak jest on znacznie wyższy od ogólnorynkowego (średnio 3,1 proc. wg GUS).

– Koniec ubiegłego roku wskazywał na wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia zarówno ogółu rynku, jak i w firmach Nowoczesnej Gospodarki. Po raz kolejny jednak potwierdziło się, że początek roku to czas wdrażania nowych strategii kadrowych, a co za tym idzie – dodatkowych budżetów na działania rekrutacyjne. Niemniej jednak w obliczu niskiej stopy bezrobocia, która w marcu osiągnęła poziom 5,9 proc., pracodawcy mają coraz większą trudność nie tylko z pozyskaniem nowych pracowników, ale również z ich utrzymaniem. Z kwartału na kwartał rosną oczekiwania pracowników, którzy coraz aktywniej poszukują dla siebie nowych, lepszych rozwiązań, np. licytując warunki pracy. W wyniku tego pracodawcy muszą dynamicznie odpowiadać na potrzeby kadr, kładąc większy nacisk na przestrzegania work-life balance, czy zwiększając pakiet benefitów – ocenia Anna Barbachowska, Szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Produkcja zatrudnia więcej niż usługi

– Na przewagę sektora produkcyjnego Nowoczesnej Gospodarki nad usługowym, obserwowaną w I kw. 2019 r., mogły wpłynąć dwa czynniki. Z jednej strony, duże firmy usługowe w obliczu niedoboru pracowników stawiają na innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyzacji pracy, ograniczając tym samym zapotrzebowanie na nowych pracowników. Z drugiej natomiast, obserwujemy dynamiczny wzrost zatrudnienia w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, które znacznie lepiej niż małe firmy produkcyjne radzą sobie z odpływem na Zachód pracowników z Ukrainy. Wynika to przede wszystkim z możliwości operacyjnych większych przedsiębiorstw, mogących w obliczu trudnej sytuacji na rynku przyciągać pracowników atrakcyjniejszą ofertą płacową i bogatszym pakietem benefitów – ocenia Anna Barbachowska, Szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki

Interesująco przedstawia się fakt, iż raport wyraźnie wskazuje, że o dobrym wyniku z I kwartału br. zadecydowały w głównej mierze firmy produkcyjne . W badanym okresie dynamika zatrudnienia w firmach usługowych po raz pierwszy od półtora roku okazała się niższa niż w przypadku produkcji. Między początkiem stycznia a końcem marca 2019 r. usługi zatrudniły o 5,68 proc. więcej pracowników niż rok wcześniej. O 0,27 p. proc. dynamikę wzrostu zatrudnienia (+5,95 proc. vs I kw. 2018 r.) zanotowały natomiast przedsiębiorstwa produkcyjne. W ich przypadku wyraźny udział w tym wzroście miały firmy zatrudniające ponad 500 pracowników (+6,16 proc. vs I kw. 2018 r.), którym tendencję wzrostową udaje się utrzymywać już od III kw. 2018 r.Firma ADP Polska, wiodący dostawca rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim, aby obiektywnie ocenić kondycję firm Nowoczesnej Gospodarki, wprowadził do swojego raportu Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki. Bazuje on na analizie różnicy w poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwach Nowoczesnej Gospodarki i ogółu rynku. Dane do obliczenia wskaźnika otrzymywane są w wyniku analizy ADP oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Wartość bazowa wskaźnika, wynosząca 100 przypadła na 1. stycznia 2019. Różnica w pierwszym kwartale roku wyniosła 2,67 pkt, co oznacza, że Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki na I kw. 2019 osiągnął poziom 102,67 pkt.