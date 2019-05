Trei Real Estate GmbH (Trei) intensywnie rozwija sieć swoich parków handlowych. W tym roku portfolio dewelopera wzbogaci się o kilka obiektów powstających pod wspólną marką Vendo Park. Jeden z nich powstanie w Łasku.

To już trzeci Vendo Park w województwie łódzkim

Komercjalizacja Vendo Parku znajduje się w końcowej fazie. Proces ten przebiegał bardzo dynamicznie, w ciągu zaledwie kilku miesięcy mieliśmy w zasadzie komplet najemców. Aktualnie negocjujemy wynajem ostatniego wolnego lokalu o powierzchni 150 mkw. Park handlowy uzupełni ofertę zakupową Łasku, w którym do tej pory nie było tego typu obiektu handlowego - mówi Olga Czyblis, Senior Lease Manager w Trei Real Estate Poland.

Wygoda przede wszystkim



Nasze Vendo Parki zapewniają mieszkańcom maksymalną wygodę w szybkich, codziennych zakupach oraz dostarczają kompleksową ofertę. Na tle innych obiektów handlowych wyróżnia je prosta konstrukcja – są to jednokondygnacyjne budynki, dzięki czemu klienci wchodzą do wybranego sklepu bezpośrednio z poziomu parkingu i nie tracą czasu na poszukiwania wybranej marki, jak dzieje się to w przypadku dużych galerii - mówi Jacek Wesołowski, Dyrektor Zarządzający Trei Real Estate Poland.

Prace przy Vendo Park w Łasku już ruszyły. Trwają roboty sieciowe oraz przygotowanie terenu pod parking. Wszystko toczy się zgodnie z założonym harmonogramem. Otwarcie zaplanowano na listopad bieżącego roku.Vendo Park powstaje przy ulicy Warszawskiej na działce liczącej sobie niemal 19 600 mkw. Obiekt dostarczy około 4 500 mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej, której najemcami będą m.in. Hebe, Neonet, Martes Sport, Action oraz KiK.Trei zazwyczaj buduje parki handlowe w sąsiedztwie marketu spożywczego, dlatego przy Vendo Parku w Łasku powstaje supermarket Lidl. Inwestycja w tym mieście będzie wyjątkowa pod innym względem - razem z Vendo Parkiem do Łasku wejdzie sieć McDonald's. Restauracja będzie mieściła się w osobnym budynku tuż przy wjeździe do parku handlowego i tym samym będzie to druga inwestycja Trei uzupełniona o ofertę gastronomiczną. McDonald’s znajduje się również przy Vendo Parku zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej.W obrębie inwestycji w Łasku planowane jest ok. 130 miejsc parkingowych. Trei Real Estate konsekwentnie realizuje strategię rozwoju w Polsce. Inwestor w marcu otworzył obiekt w Bytowie, a do końca tego roku planuje dostarczyć na rynek jeszcze cztery Vendo Parki, w tym budowane właśnie obiekty w Pułtusku i Ostrołęce.Trei wchodzi w skład niemieckiej grupy Tengelmann, inwestuje na terenie Europy i skupia się głównie na parkach handlowych, które buduje i gromadzi w swoim portfelu. W międzynarodowej sieci Vendo Parków znajduje się już 20 obiektów, w tym 11 zlokalizowanych jest w Polsce. Tylko w tym roku inwestor powiększy polskie portfolio do 16 parków handlowych. Oprócz realizacji przedsięwzięć związanych z parkami handlowymi spółka Trei Real Estate Poland zarządza ponad 100 nieruchomościami komercyjnymi, w których zlokalizowane są sklepy spożywcze sieci Biedronka.