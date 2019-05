Statystyki prowadzone przez ZUS dowodzą, że składki na ubezpieczenie społeczne opłaca już niemal 610 tys. obcokrajowców. Od 2014 roku rzesza ta powiększyła się ponad pięciokrotnie, a w przypadku Ukraińców - ponad trzynastokrotnie. Eksperci Personnel Service przekonują, że mało optymistyczne przewidywania odnośnie napływu cudzoziemców raczej się nie sprawdzą i pracownicy z zagranicy nadal zasilać będą nasz rynek pracy.

Nie tylko Ukraińcy

- Polski rynek pracy cały czas bije rekordy. Liczba wakatów jest obecnie najwyższa od kilku lat, a bezrobocie najniższe od niemal 20 lat. Uzupełnieniu braków na rynku nie pomaga nawet wzrost płac, który wyniósł średnio około 700 zł w ciągu ostatnich czterech lat. Na podstawie najnowszych danych ZUS widzimy wyraźnie, że coraz więcej pracowników z zagranicy pracuje u nas legalnie. Jak przewidywaliśmy, obawy wzbudzone przez spadek liczby Ukraińców w końcówce 2018 były bezpodstawne. Było to tylko chwilowe odstępstwo od utrzymującej się tendencji wzrostowej. W pierwszym kwartale br. odnotowano wzrost o około 35 tys. - mówi Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service, ekspert rynku pracy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. gpointstudio - Fotolia.com Pracownicy z Ukrainy szturmują ZUS Liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS wzrosła pięciokrotnie w ciągu pięciu lat.

- Szacujemy, że na koniec 2019 odnotujemy 25-30% wzrost liczby Ukraińców zarejestrowanych w ZUS w porównaniu do końcówki 2018 - dodaje Krzysztof Inglot.

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat największą grupą obcokrajowców, którzy napłynęli na polski rynek pracy byli Ukraińcy, Białorusini, Mołdawianie oraz Hindusi - podaje ZUS. Trzy pierwsze z wymienionych grup obejmuje uproszczona procedura zatrudniania , co oznacza, że z pracodawcy zdjęty jest czasochłonny obowiązek pozyskiwania zezwolenia na pracę. Tym samym proces zatrudnienia tych osób jest zdecydowanie mniej skomplikowany, a firmy chętniej je zatrudniają.Od początku 2014 roku rzesza pracowników z Ukrainy powiększyła się aż trzynastokrotnie - z 35,5 do 454,5 tys. obecnie. Białorusinów jest u nas pięciokrotnie mniej (36 tys. wobec 6,5 tys. w 2014 roku). Liczba Mołdawian wzrosła niemal siedmiokrotnie, osiągając liczbę prawie 9 tys. Natomiast pracowników z Indii ubezpieczonych w ZUS mamy obecnie ponad czterokrotnie więcej, niż w na początku 2014 roku i uzupełniają oni ponad 6 tys. wakatów na polskim rynku pracy.Dane z ostatniego Barometru Imigracji Zarobkowej Personnel Service wskazują, że pracowników z Ukrainy zatrudnia obecnie co piąta firma, a z Białorusi mniej więcej co dziesiąta. Mołdawian ma w swojej załodze ok. 1% pracodawców. W badaniu były brane pod uwagę narodowości objęte uproszczoną procedurą zatrudniania.