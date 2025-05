Używasz CapCut? Jesteś potencjalną ofiarą phishingu

Mamy kolejny dowód na to, że cyberprzestępcy lubujący się w phishingu nader chętnie żerują na popularności znanego oprogramowania. Tym razem na celownik wzięli potencjalnych użytkowników narzędzia CapCut. Wejście na fałszywą stronę to prosty krok do oddania kontroli nad swoim urządzeniem w niepowołane ręce.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Do czego służy CapCut?

Czego można spodziewać się po oprogramowaniu CapCutProAI?

Jak się ustrzec prób ataków phishingowych ze strony cyberprzestępców?

Treści w ekspresowym tempie – problemy również

Możliwość stworzenia atrakcyjnych treści w ekspresowym tempie może być kusząca. To z kolei doskonała szansa dla cyberprzestępców, którzy podążają za technologicznymi trendami, by wykorzystać je do kradzieży danych lub zainstalowania złośliwego oprogramowania. W tym celu tworzone są strony i aplikacje wiernie naśladujące popularne platformy. Pierwsza zasadnicza różnica, która powinna nam dać do myślenia, to nazwa. W przypadku CapCuta prawdziwa wersja premium nosi nazwę „CapCut Pro”, zaś wersja phishingowa jest zbliżona, choć nieco zmieniona - „CapCutProAI” – mówi Kamil Sadkowski, analityk laboratorium antywirusowego ESET.

Ten sam mechanizm dla Adobe czy Canva

Co zrobić, by nie wpaść w pułapkę – radzi ekspert

Warto również dokładnie analizować adresy URL odwiedzanych witryn – oficjalni producenci oprogramowania na ogół nie korzystają z oddzielnych nazw domen dla każdej alternatywnej wersji programu, jak „CapCutProAI”. Dla zapewnienia jak najlepszej ochrony niezbędne jest także regularne aktualizowanie systemu operacyjnego, przeglądarki i innych programów, co pozwala eliminować znane luki bezpieczeństwa. Zastosowanie wielowarstwowego oprogramowania zabezpieczającego, używanie silnych i unikalnych haseł oraz aktywacja uwierzytelniania wieloskładnikowego na kontach internetowych stanowią obecnie podstawowe praktyki z zakresu cyberhigieny – radzi Kamil Sadkowski z ESET.

CapCut to narzędzie, które pomaga tworzyć, edytować i obrabiać materiały umieszczane w mediach społecznościowych . Stanowi ono niewątpliwie wsparcie zarówno dla użytkowników indywidualnych, influencerów , jak i twórców treści reklamowych pracujących zarówno na komputerze, jak i smartfonie. Szacuje się, że CapCut jest używany miesięcznie przez około 200 mln użytkowników . Narzędzie udostępnia również opcję generowania video oraz animacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.Po wejściu na fałszywą stronę użytkownik zostaje poproszony o wpisanie promptu (polecenia) lub przesłanie pliku referencyjnego jako inspirację do stworzenia treści. W następnym kroku witryna udaje, że przetwarza zadanie.Po chwili otrzymujemy gotowy do pobrania plik o nazwie Creation_Made_By_CapCut.mp4 – CapCut.com. Nie jest to materiał video, a plik z oprogramowaniem do zdalnego dostępu. Co to oznacza w praktyce? Dosłownie kilka kliknięć dzieli użytkownika od nieświadomego oddania kontroli nad swoim urządzeniem w ręce cyberprzestępców. Może to obejmować kradzież danych, instalację ransomware lub innego złośliwego oprogramowania.Opisany wyżej mechanizm został z łatwością zaadaptowany dla innych popularnych narzędzi do pracy kreatywnej, jak Adobe czy Canva. Linki do phishingowych stron ze zmienionym URL (np. dopiskiem „AI” w przypadku Canvy czy słowa „express” dla Adobe), zachęcających do korzystania z fałszywych narzędzi, są rozsyłane mailem. Kreatywność cyberprzestępców w zainteresowaniu odbiorcy ich wiadomością jest nieograniczona.Jak się ustrzec kolejnych prób ataków ze strony cyberprzestępców? Kluczowe znaczenie ma przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Należy do nich przede wszystkim pobieranie narzędzi wyłącznie ze sprawdzonych, oficjalnych źródeł – najlepiej bezpośrednio ze strony producenta. Ponadto należy unikać klikania w linki zawarte w wiadomościach e-mail, komunikatorach czy mediach społecznościowych, a także w reklamy – tego typu odnośniki mogą prowadzić do stron infekujących urządzenia.Ataki wymierzone w użytkowników popularnych narzędzi, takich jak CapCut, nie są odosobnionymi przypadkami – to stały element działalności cyberprzestępców, którzy chętnie wykorzystują zaufanie do znanych marek i popularność nowych technologii. Dlatego kluczowa pozostaje ostrożność oraz świadome podejście do korzystania z zasobów cyfrowych.