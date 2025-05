Bitdefender ogłasza globalną premierę GravityZone PHASR

Bitdefender ogłasza premierę Bitdefender GravityZone Proactive Hardening and Attack Surface Reduction (PHASR). Jest to rozwiązanie, które automatycznie dostosowuje polityki bezpieczeństwa punktów końcowych do realnych zachowań i uprawnień użytkowników.

Czym jest Bitdefender GravityZone PHASR? GravityZone PHASR redukuje powierzchnię ataku, ogranicza zbędne ryzyko i wymusza zgodność, analizując indywidualne zachowania użytkowników, takie jak korzystanie z aplikacji i dostęp do zasobów – i dynamicznie ogranicza dostęp do narzędzi lub uprawnień, które wykraczają poza ustalone normy.

Czym jest Bitdefender GravityZone PHASR?

Legalne narzędzia i techniki typu Living-Off-the-Land (LOTL) są obecnie wykorzystywane w ponad 70% poważnych incydentów bezpieczeństwa – jak wykazały nasze analizy, powiedział Dragos Gavrilut, wiceprezes ds. badań nad zagrożeniami w Bitdefender. - GravityZone PHASR to jedyne rozwiązanie stworzone specjalnie do zwalczania tej rosnącej epidemii poprzez precyzyjne kontrolowanie dostępu do takich narzędzi jak PowerShell i WMIC – skutecznie zatrzymując ataki typu LOTL u źródła.

GravityZone PHASR – rewolucja w cyberbezpieczeństwie

Kluczowe korzyści GravityZone PHASR:

Znacząca redukcja powierzchni ataku – GravityZone PHASR koreluje zachowania użytkowników z aktywnymi wektorami zagrożeń i atakami, określając optymalną konfigurację powierzchni ataku dla każdego użytkownika. Umożliwia to minimalizację ryzyka bez utraty efektywności operacyjnej.

– GravityZone PHASR koreluje zachowania użytkowników z aktywnymi wektorami zagrożeń i atakami, określając optymalną konfigurację powierzchni ataku dla każdego użytkownika. Umożliwia to minimalizację ryzyka bez utraty efektywności operacyjnej. Proaktywne blokowanie technik ataków LOTL – GravityZone PHASR ogranicza dostęp do binariów Living-Off-the-Land (LOLBins) jeszcze przed ich wykorzystaniem, zmniejszając ryzyko wycieku danych, zmęczenie alertami i koszty bezpieczeństwa. Zapewnia ukierunkowane utwardzanie systemu, ograniczając dostęp do narzędzi i zasobów dla użytkowników, którzy nie potrzebują ich w codziennej pracy.

– GravityZone PHASR ogranicza dostęp do binariów Living-Off-the-Land (LOLBins) jeszcze przed ich wykorzystaniem, zmniejszając ryzyko wycieku danych, zmęczenie alertami i koszty bezpieczeństwa. Zapewnia ukierunkowane utwardzanie systemu, ograniczając dostęp do narzędzi i zasobów dla użytkowników, którzy nie potrzebują ich w codziennej pracy. Przeciwdziałanie powtarzalnym wzorcom ataków – GravityZone PHASR dostosowuje zabezpieczenia do każdego systemu, utrudniając atakującym powtórne użycie tych samych technik. Cyberprzestępcy często powielają skuteczne metody po ominięciu narzędzia bezpieczeństwa – PHASR temu zapobiega, sprawiając, że systemy reagują w zróżnicowany sposób.

Takie podejście oznacza większą zgodność, mniejsze okno podatności i mniej fałszywych alarmów – bez konieczności ciągłego ręcznego strojenia ustawień. Rozwiązanie dynamicznie dostosowuje konfigurację zabezpieczeń do każdego użytkownika.GravityZone PHASR redukuje powierzchnię ataku, ogranicza zbędne ryzyko i wymusza zgodność, analizując indywidualne zachowania użytkowników, takie jak korzystanie z aplikacji i dostęp do zasobów – i dynamicznie ogranicza dostęp do narzędzi lub uprawnień, które wykraczają poza ustalone normy.Gartner® przewiduje, że „do 2030 roku 60% zadań związanych z zarządzaniem ekspozycją i remediacją będzie wykorzystywać inteligentną automatyzację, w porównaniu do 10% obecnie”, co – zdaniem ekspertów z zespołu Bitdefender – wskazuje na zmianę w kierunku prewencyjnego, zautomatyzowanego ograniczania ryzyka. Według Gartnera, „Redukcja powierzchni ataku obejmuje wszystkie technologie zmniejszające podatność organizacji na ataki. Wspólną ideą tych technologii jest brak potrzeby wykrywania. Redukcja powierzchni ataku dotyczy wszystkich ataków, nawet tych najbardziej wyrafinowanych.”GravityZone PHASR oferuje potężne, proaktywne podejście do ograniczania narażenia na zagrożenia i ryzyka związane z niezgodnością. PHASR dostępny jest jako rozszerzenie platformy Bitdefender GravityZone – flagowego rozwiązania firmy integrującego analitykę ryzyka i bezpieczeństwa. Bazuje na wieloletnim zastosowaniu zaawansowanego uczenia maszynowego (ML) do analizy użytkowników, grup, aplikacji i punktów końcowych w ramach GravityZone Extended Detection and Response (XDR). Wykorzystuje własną sztuczną inteligencję (AI) do tworzenia profili norm zachowań dla osób i grup, koncentrując się na takich obszarach jak dostęp do danych, użycie aplikacji i uprawnienia bezpieczeństwa. Dzięki temu możliwa jest kompleksowa ocena podatności i potencjalnych wektorów ataku wpływających na działalność biznesową.