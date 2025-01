Phishing. Hakerzy rozsyłają maile dotyczące przedłużenia domeny

Cyberprzestępcy nie ustają w przeprowadzaniu różnego rodzaju ataków phishingowych. Tym razem rozsyłają maile, w których przypominają o wygaśnięciu domeny zakupionej w firmie nazwa.pl i zachęcają do jej odnowienia przez płatność online - ostrzegają eksperci z firmy ESET.

Cyberprzestępcy wciąż wierzą w sprawdzone metody oparte na klasycznym phishingu, czyli próbie podszywania się m.in. pod firmy kurierskie, urzędy administracji, operatorów telekomunikacyjnych w celu wyłudzenia danych do logowania do kont bankowych, mediów społecznościowych czy maili - mówi Beniamin Szczepankiewicz, analityk laboratorium antywirusowego ESET.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Informacja o wygaśnięciu domeny Analitycy ESET zauważyli, że przed świętami Bożego Narodzenia oszuści rozpoczęli wysyłkę maili, w którym przypominają o wygaśnięciu domeny zakupionej w firmie nazwa.pl i zachęcają do odnowienia przez płatność online. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Co ciekawe, w tym kroku nazwa domeny jest rozmazana, a więc dla prostoty każdemu użytkownikowi wyświetlony jest ten sam widok. Oszuści nie pokusili się, aby dopracować atak i wyświetlić w tym kroku dedykowaną nazwę domeny, o której była mowa w pierwotnym mailu phishingowym – opisuje Beniamin Szczepankiewicz.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Prośba o płatność Po zalogowaniu użytkownik proszony jest o wprowadzenie danych karty płatniczej pod pretekstem zapłaty kwoty 37,90 zł za przedłużenie domeny. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Cyberprzestępcy stosują wiele różnorodnych metod do osiągnięcia celu. Wiadomościami phishingowymi jesteśmy atakowani każdego dnia. Ich powszechność wynika z łatwości przeprowadzenia oraz efektu skali – nie wymagają szerokiej wiedzy technicznej i bazują głównie na presji czasu oraz emocjach odbiorcy a ilość wysyłanych wiadomości może być liczona w tysiącach. Osłabienie czujności wynikające z powszechności tego typu ataków może być bardzo niebezpieczne i skutkować realnymi stratami dla firmy. Na co dzień osoby posiadające strony w usłudze nazwa.pl, np. przedsiębiorcy, zaangażowani są w tak wiele spraw, w tym administracyjnych, że opisywana potrzeba opłacenia hostingu może wydać się naturalna i bezrefleksyjnie zostanie zrealizowana – tłumaczy Dawid Zięcina, Technical Department Director w DAGMA Bezpieczeństwo IT.

Próby oszustw związanych z hostingiem mogą być krytycznie niebezpieczne z innego powodu. Otóż atakujący, przejmując dane do logowania do hostingu zyskuje kontrolę nad stroną. Może modyfikować ustawienia, dodawać różnego rodzaju poddomeny, przekierowywać pocztę, zmieniać ustawienia, żądać okupu za wykradzione dane, np. klientów czy interesariuszy. Stąd też warto zadbać o kwestie bezpieczeństwa cyfrowego już na etapie tworzenia strony, np. firmowej. Niestety, często określony podmiot przygotowuje i obsługuje strony kilku firmom równocześnie ze swojego jednego konta. Przejęcie dostępów do jednej, może spowodować kłopoty równoległym podmiotom, z którymi współpracuje twórca stron – uzupełnia Bieniamin Szczepankiewicz z ESET.

