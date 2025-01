MediaMarkt ostrzega przed oszustami, którzy wykorzystując wizerunek firmy, proponują w mediach społecznościowych zakup markowych urządzeń w ekstremalnie niskich cenach.

Obserwujemy niepokojący trend - oszuści stają się coraz bardziej wyrafinowani w swoich metodach. Tworzą strony łudząco podobne do naszej oficjalnej witryny i wykorzystują logo MediaMarkt, by uwiarygodnić swoje działania - mówi Maciej Dolega, rzecznik prasowy MediaMarkt Polska.

Nienaturalnie niskie ceny (np. telewizor premium lub konsola do gier za 199 zł)

Podejrzane adresy URL stron

Prośby o przedpłaty na nieznane konta

Błędy językowe w komunikacji

Posty sponsorowane z nieprawdziwych profili

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik MediaMarkt ostrzega przed fałszywymi promocjami Oszuści podszywają się pod MediaMarkt i kuszą nierealnie niskimi cenami.

Ważne jest, aby widząc tego typu oferty w Internecie, zwrócić uwagę na poniższe aspekty:MediaMarkt przypomina: jedynym oficjalnym kanałem sprzedaży online jest strona mediamarkt.pl oraz aplikacja mobilna MediaMarkt. Wszystkie promocje publikowane są wyłącznie na tych platformach oraz w oficjalnych mediach społecznościowych firmy.Sieć nie wysyła również do klientów wiadomości SMS ani e-maili, które zawierają linki do stron internetowych, zachęcających do podania danych osobowych lub dokonania płatności w ramach promocji czy loterii. Jedyną formą kontaktu SMS może być informacja o korzyściach (np. promocjach), skierowana do członków programu lojalnościowego myMediaMarkt, którzy wcześniej wyrazili na to zgodę. Warto jednak pamiętać, że wiadomości te nie zawierają prośby o podanie danych osobowych, dokonanie płatności czy podanie danych karty kredytowej.Więcej informacji pod linkiem: https://mediamarkt.pl/pl/legal/falszywe-wiadomosci-i-promocje