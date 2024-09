Kim są ofiary cyberprzestępców? To menedżerowie wysokiego szczebla

O tym, że środowisko biznesowego to pole walki firm z cyberprzestępczością, nie trzeba przekonywać już chyba nikogo. Kolejnym tego potwierdzeniem jest zrealizowany przez ESET i DAGMA Bezpieczeństwo IT raport „Cyberportret polskiego biznesu”. Opracowanie wskazuje m.in., że poziom zagrożenia pracowników w firmach jest wprost proporcjonalny do pozycji, którą zajmują oni w firmowej hierarchii.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak duży odsetek polskich pracowników padł w miejscu pracy ofiarą cyberprzestępcy?

Jakie incydenty związane z cyberbezpieczeństwem zdarzają się najczęściej?

Które stanowiska jako najbardziej zagrożone cyberatakami?

Cyberataki to codzienność biznesu

Kliknij, aby powiekszyć fot. onurakgul - Fotolia.com Menedżerowie wysokiego szczebla w opałach Menedżerowie wysokiego szczebla najczęściej padają ofiarą cyberprzestępców

Widzimy, że pracownicy firm mierzą się z cyberatakami podobnego rodzaju, co indywidualni użytkownicy. Przywołać tu można popularne mechanizmy wyłudzeń, przy których cyberprzestępcy zarabiają dzięki wykorzystaniu efektu skali. Przykładami są masowe kampanie phishingowe, wykorzystanie kont w mediach społecznościowych do wyłudzeń czy oprogramowanie wymuszające okup (ransomware). Podjęcie tysięcy prób zawsze przynosi cyberprzestępcom pewien odsetek osób zaatakowanych „z sukcesem”, dzięki którym takie masowe kampanie nadal się opłacają – mówi Paweł Jurek, Business Development Director, DAGMA Bezpieczeństwo IT.

Co drugi pracownik odebrał niebezpieczną wiadomość

Dyrektorzy i prezesi najbardziej zagrożeni

Oszuści działają kompleksowo

Cyberprzestępcy biorą na cel konkretną organizację i konsekwentnie przygotowują wieloetapowy scenariusz przestępstwa. Jest to pewien szczególny rodzaj phishingu, nazywany „spear phishingiem”. W jego ramach cyberprzestępcy zbierają wszelkie dostępne informacje na temat struktury wewnętrznej organizacji, imion, nazwisk, powiązań służbowych, aby uprawdopodobnić treści fałszywych wiadomości. Tego typu działania są znacznie trudniejsze do wykrycia i spędzają sen z powiek szefom nawet dobrze zabezpieczonych organizacji. Takie ataki, choć znacznie rzadsze i kosztowne w przygotowaniu – są szczególnie groźne, jeśli zostaną zastosowane wobec wyższej kadry zarządzającej – podsumowuje Paweł Jurek.