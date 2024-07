Koncerty Taylor Swift: święto fanów i przedsiębiorców

1,2 i 3 sierpnia to święto polskich fanów Taylor Swift. Amerykańska wokalistka zagra w Warszawie trzy koncerty. Bilety na te wydarzenia już dawno wyprzedały się na pniu. Nie jest zatem zaskoczeniem, że pojawienie się gwiazdy pop w naszym kraju wywołuje ogromne emocje i to nie tylko wśród wielbicieli talentu artystki, ale również wśród niektórych przeedsiębiorców. Dlaczego? Doświadczenie poprzednich tras koncertowych Taylor Swift pokazuje bowiem, że są one bodźcem dla lokalnych gospodarek.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak koncerty Taylor Swift oddziałują na lokalną gospodarkę?

Kto w największym stopniu skorzystał na brytyjskim etapie trasy „Eras”?

Jak Taylor Swift wpływa na przedsiębiorców w Stanach Zjednoczonych?

Trasa koncertowa Taylor Swift, która w maju zawitała do Europy, przyniosła znaczące korzyści gospodarcze na całym kontynencie, podobnie jak miało to miejsce wcześniej w innych częściach świata. Koncerty w Polsce z pewnością nie będą wyjątkiem, więc przewidujemy, że sklepy, restauracje i bary oraz branża hotelarska w Warszawie odnotują znaczny wzrost sprzedaży w ciągu tych trzech dni. Historyczna trasa koncertowa Taylor Swift pokazuje, że wydarzenia muzyczne tej skali mogą być bardzo korzystne dla lokalnej gospodarki – komentuje Natalia Lehmanova, główna ekonomistka na Europę w Mastercard Economics Institute.

Najnowsza trasa koncertowa amerykańskiej piosenkarki, „The Eras Tour”, zarobiła już ponad miliard dolarów i tym samym zdobyła tytuł najbardziej dochodowej muzycznej trasy wszechczasów. Jednak koncerty Taylor Swift to nie tylko rekordowa liczba sprzedanych biletów – to również znaczący napływ turystów gotowych wydać więcej na niezapomniane muzyczne doświadczenia.Mastercard opracował cykliczne badanie „Eventful Economy: Impact Uncovered”, które analizuje wpływ na gospodarkę dużych wydarzeń muzycznych, sportowych czy kulturalnych. Jednym z pierwszych eventów poddanych tej analizie jest trasa koncertowa Taylor Swift.Artystka zagra w Warszawie trzy koncerty, w których weźmie udział około 240 tysięcy polskich i zagranicznych fanów piosenkarki. Analiza Mastercard pokazała, że w dniach koncertu w każdym z miast, w których dotychczas występowała Taylor Swift wydatki na hotele znacząco rosły. Londyn, Liverpool oraz Edynburg odnotowały ponad 20-procentowy wzrost w tym obszarze, a na zakwaterowanie w Madrycie wydano nawet o 31% więcej w porównaniu do analogicznego okresu w minionym roku.Podczas brytyjskiego etapu trasy „Eras”, największy wpływ na lokalną gospodarkę odnotowano w promieniu do 2 km od miejsca koncertu. Restauracje w Londynie, Edynburgu, Liverpoolu i Cardiff odnotowały średni wzrost sprzedaży o 27%. Zgodnie z przewidywaniami, koncerty przyciągnęły także wielu turystów, a wydatki opłacane zagranicznymi kartami wzrosły o 45% w restauracjach i 23% w hotelach na tym samym obszarze. Największy wzrost obrotów w restauracjach, bo aż o 31%, odnotował Londyn. Znaczące w tym przypadku były wpływy od turystów, które wzrosły o 51%.Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych w czasie trwania trasy koncertowej Taylor Swift, wydatki w restauracjach wzrosły średnio o 68% dziennie w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu oraz 7% w miejscach znajdujących się nieopodal obiektu. Wzrost wydatków na zakwaterowanie wyniósł kolejno 47% (w odległości 4 km od stadionu) i 32% (w promieniu 16 km).Na podstawie badań przeprowadzonych w USA, Mastercard Economics Institute przewiduje, że w europejskich miastach, które odwiedzi Taylor Swift, szacowany dzienny wzrost przychodów restauracji w promieniu 4 km od miejsca koncertu wyniesie 70-80%. Z kolei jeśli chodzi o wydatki na zakwaterowanie w obrębie 16 km od wydarzenia szacowany wzrost wynosi 30%.