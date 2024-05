Pracownicze Plany Kapitałowe w 2023 roku

W 2023 roku liczba uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych wzrosła o 27,9% r/r. Aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty PPK wzrosły o 9,8 mld zł w ciągu roku i na koniec 2023 r. wyniosły 21,8 mld zł - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Liczba uczestników w Pracowniczych Planach Kapitałowych na koniec 2023 r. wyniosła 3 892,1 tys., tj. wzrosła o 892,4 tys. względem 2022 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności gromadzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo.Środki gromadzone w PPK są inwestowane w funduszach inwestycyjnych, tzw. funduszach zdefiniowanej daty. Osoby rozpoczynające oszczędzanie w PPK są automatycznie przypisywane do konkretnej kategorii funduszy zdefiniowanej daty w oparciu o datę urodzenia. Każdy z funduszy zdefiniowanej daty posiada własną politykę inwestycyjną, zmieniającą się w czasie w związku z koniecznością ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego wraz z wiekiem uczestników funduszu.W końcu 2023 r. liczba instytucji finansowych zarządzających PPK wyniosła 17 (w roku poprzednim 18), przy czym większość (14) była prowadzona przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, pozostałe przez powszechne towarzystwa emerytalne i zakład ubezpieczeń.Liczba funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez instytucje finansowe na koniec 2023 r. wyniosła 163 i w porównaniu z 2022 r. nie zmieniła się. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) prowadziły 83,4% wszystkich funduszy zdefiniowanej daty.Liczba uczestników w Pracowniczych Planach Kapitałowych na koniec 2023 r. wyniosła 3 892,1 tys., tj. wzrosła o 892,4 tys. względem 2022 r.Liczba uczestników w PPK prowadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych wzrosła o 762,8 tys. i stanowiła 84,2% wszystkich uczestników PPK ogółem na koniec 2023 r.Wartość zarządzanych aktywów netto pracowniczych planów kapitałowych na koniec 2023 r. wyniosła 21,8 mld zł. W porównaniu z końcem 2022 r. aktywa zgromadzone w PPK według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zwiększyły się o 9,8 mld zł.Wartość aktywów netto PPK zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych na koniec 2023 r. wyniosła 19,0 mld zł i zwiększyła się w ciągu roku o 8,6 mld zł.PPK przyjęły w 2023 r. wpłaty w kwocie 7,2 mld zł, w porównaniu z rokiem poprzednim kwota wpłat była wyższa o 1,8 mld zł, co stanowiło 34,5% wzrostu w skali roku. W 2023 r. wpłaty podstawowe finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestników PPK stanowiły 97,9% przyjętych wpłat ogółem, a wpłaty dodatkowe 2,1%. Wpłaty podstawowe w 2023 r. wzrosły o 34,3%, natomiast wpłaty dodatkowe o 44,5%.PPK prowadzone przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych przyjęły w 2023 r. wpłaty w wysokości 6,3 mld zł wobec 4,7 mld zł wpłat w 2022 r. Podobnie, wpłaty podstawowe stanowiły 97,9% przyjętych przez TFI wpłat ogółem, a wpłaty dodatkowe 2,1%.Stopy zwrotu funduszy zdefiniowanej daty różniły się w zależności od instytucji zarządzającej, jak i od zdefiniowanej daty. Spośród wszystkich grup funduszy zdefiniowanej daty, na koniec 2023 r. najwyższą stopę zwrotu za okres 12-miesięczny odnotowano dla funduszu należącego do grupy funduszy zdefiniowanej daty 2055 (33,56%), natomiast najniższą dla funduszu z grupy funduszy zdefiniowanej daty 2025 (13,91%).Stopy zwrotu funduszy zdefiniowanej daty za okres 24-miesięczny, zarówno najwyższa jaki najniższa, wystąpiły w funduszach zaliczanych do grupy funduszy zdefiniowanej daty 2065 i wyniosły odpowiednio 35,59% i 1,90%.