O tym, że nowe technologie to motor napędowy wielu branż, mówi się już od lat. Z ich dobrodziejstw korzystają również firmy ubezpieczeniowe, które coraz częściej i chętniej zwiększają nakłady na rozwój technologiczny. Opracowane przez Deloitte badanie „A Positive Partnership. Central European Insurers and Insurtechs: challenges, opportunities and trends”, potwierdza, że większość ubezpieczycieli jest zadowolonych ze współpracy z branżą insurtech, co sprawia jednocześnie, że przed tą ostatnią rysują się bardzo dobre perspektywy na przyszłość.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak na przestrzeni ostatnich latach przebiegała współpraca firm ubezpieczeniowych i technologicznych

Czy ubezpieczyciele są zadowoleni ze współpracy z branżą insurtech?

Jak wyglądają perspektywy dla tej kooperacji?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jakub Jirsák - Fotolia.com Jak insurtech wpływa na rozwój firm ubezpieczeniowych? Ponad 85 proc. ubezpieczycieli z regionu Europy Środkowej wierzy, że współpraca z branżą insurtech może wesprzeć ich rozwój technologiczny.

Owocna współpraca

Na rynku ubezpieczeniowym długo toczyła się debata na temat współpracy firm ubezpieczeniowych z firmami insurtech. Część ubezpieczycieli postrzegała insurtechy jako konkurencję, inni starali się rozwijać innowacyjne rozwiązania we własnym zakresie. Niemniej, wielu ubezpieczycieli od początku dostrzegało ogromną szansę wynikającą z dynamicznego rozwoju tego sektora. Badanie wskazuje, iż w naszym rejonie zdecydowanie zaczyna przeważać ów ostatni pogląd. Aż 85 proc. naszych respondentów wskazało, iż insurtechy mogą efektywnie wesprzeć procesy automatyzacji i digitalizacji w ich firmach. 76 proc. jest przekonanych, że rozwiązania firm insurtech stanowią motywację do rozwoju technologicznego. Jedynie 11 proc. naszych respondentów postrzegało firmy z tego sektora jako zagrożenie i konkurencję – podkreśla Adam Pasternak-Winiarski, partner associate z Działu Usług Aktuarialnych i Ubezpieczeniowych, Deloitte.

Największe wyzwania

Bez wątpienia kwestia dostępności środków na realizację innowacyjnych działań jest pewną barierą do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju sektora. Ubezpieczyciele, dostrzegając całą gamę korzyści wynikających ze współpracy, nie chcą jednak natychmiastowo inwestować dużych środków w nowe rozwiązania. Preferowaną metodą współpracy są projekty pilotażowe, pozwalające potwierdzić techniczne możliwości i biznesowe korzyści proponowanych rozwiązań. Jest to często problemem dla firm insurtech, które muszą bardzo szybko skalować swoją działalność, aby móc utrzymać się na dynamicznym rynku – mówi Marcin Warszewski, customer strategy leader w Deloitte Digital CE oraz insurance sector leader, Deloitte Polska.

Perspektywy na przyszłość



Badanie wyłoniło cztery główne obszary rozwoju, w które ubezpieczyciele chcą inwestować przez najbliższe 5 lat. Są to: ocena ryzyka i taryfikacja, personalizacja produktów ubezpieczeniowych i tworzenie innowacyjnych produktów, doświadczenie klienta i CRM oraz automatyzacja wewnętrznych procesów biznesowych. Warto zauważyć, że zainteresowanie rozwojem w powyższych obszarach różni się w poszczególnych regionach Europy Środkowej – mówi Marcin Piskorski, actuarial & insurance solutions CE leader, Deloitte Polska.

Polski rynek insurtech jednym z najbardziej dojrzałych w Europie Środkowej

Polska bardzo korzystnie wypada na tle Europy Środkowej. Na pozostałych rynkach naszego regionu dzieje się bardzo wiele, niemniej otrzymane odpowiedzi sugerują, iż w dużej części wdrażane są tam relatywnie proste innowacje (np. automatyzacja). Przekrój i złożoność realizowanych w Polsce projektów wydaje się być większy – wskazuje Adam Pasternak-Winiarski.

