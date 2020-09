PIU: chętnych na ubezpieczenia nie zabrakło, ale zyski ubezpieczycieli spadły

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała komunikat dotyczący wyników wypracowanych przez ubezpieczycieli w I połowie br. oraz wartości wypłaconych przez nich odszkodowań i świadczeń. Publikacja dowodzi m.in., że w analizowanym okresie Polacy wydali na ubezpieczenia o zaledwie 2 proc. mniej niż w analogicznym półroczu roku ubiegłego. To wyraźny dowód, że pandemia nie zaowocowała rezygnacją z ochrony ubezpieczeniowej.



19,7 mld zł dla poszkodowanych, w tym: Prawie 9 mld zł z ubezpieczeń na życie 7,2 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC) Około 3,5 mld zł z pozostałych ubezpieczeń,

Prawie 82 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne

Ponad 16 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu

Ponad 800 mln zł podatku dochodowego zapłacili ubezpieczyciele Najważniejsze dane dotyczące rynku ubezpieczeń po I półroczu 2020 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. thodonal - Fotolia.com Ubezpieczyciele wypłacili prawie 20 mld zł PIU informuje, że w I półroczu 2020 r. Polacy otrzymali prawie 20 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych.

Na ochronę życia wydajemy prawie tyle samo

– Na rynku życiowym od kilku lat widać wyraźne zmiany w produktach o charakterze inwestycyjnym i oszczędnościowym. Dominują polisy ze składką regularną, a spadek wypłacanych z nich świadczeń oznacza, że nie rezygnujemy z nich, traktując je jako długoterminowy kapitał – podkreśla J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.



– Ubezpieczyciele pełnią w gospodarce szczególną funkcję, łagodząc cykle koniunkturalne i będąc długoterminowym inwestorem w krajowe papiery wartościowe. Mają bardzo silną pozycję kapitałową, która pozwala im prowadzić bezpieczną działalność pomimo wahań koniunktury. Trzeba jednocześnie pamiętać, że skutki pandemii i spowolnienia gospodarczego dla rynku ubezpieczeniowego będziemy mogli lepiej ocenić za 2-4 kwartały. Większość umów zawiera się na rok, stąd w ubezpieczeniach recesja zawsze jest widoczna z pewnym opóźnieniem – podsumowuje J. Grzegorz Prądzyński.

Z danych PIU wynika, że na ubezpieczenia komunikacyjne wydaliśmy w I połowie br. 11,6 mld zł, z czego ok. 7,3 mld zł pochłonęły składki OC, a 4,3 mld zł – autocasco. Pomimo pandemii, która dość wyraźnie ograniczyła ruch pojazdów, wypłaty z tych ubezpieczeń osiągnęły poziom zbliżony do zeszłorocznego.Za ubezpieczenie domów, mieszkań i budynków firmowych od skutków działania żywiołów Polacy zapłacili z kolei 2 mld zł. Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU podkreśla również, że w wynikach za pierwsze sześć miesięcy tego roku widoczny jest również wyraźny wzrost odszkodowań w szkodach rolnych, spowodowanych przymrozkami wiosennymi.Na ubezpieczenia na życie wydaliśmy w I półroczu 2020 r. 10,1 mld zł, o 4,4 proc. mniej niż przed rokiem.Polscy ubezpieczyciele wypracowali w I półroczu 2020 r. 3,8 mld zł zysku netto – o 7 proc. mniej niż rok wcześniej. Do budżetu państwa odprowadzili ponad 800 mln zł podatku dochodowego. Lokaty zgromadzone w krajowych obligacjach i innych bezpiecznych instrumentach przekraczają 81 mld zł.