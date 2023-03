Problemy z wynagrodzeniami: błędy w płacach to chleb powszedni?

Terminowa i pieczołowicie wyliczona wypłata wynagrodzenia to kwestia, do której każdy pracodawca powinien przykładać jak największą wagę, tym bardziej, że to właśnie pensje pozostają czynnikiem stanowiącym dla nas największą motywację do pracy. Niestety okazuje się, że kwestie płacowe nie są najsilniejszą stroną wielu firm. Potwierdzeniem tego są wyniki opracowanego przez ADP raportu "The potential of payroll: Global payroll survey 2022", które wskazują, że na wysoką dokładność płac można liczyć zaledwie w co 3. firmie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które nieprawidłowości w obszarze wynagrodzeń są obecnie najbardziej powszechne?

Jaki czynnik w głównej mierze odpowiada za błędy w płacach?

W których branżach najczęściej pojawiają się opóźnienia w wypłatach wynagrodzenia?

Opóźnienia wypłaty wynagrodzenia i niedokładność – wyzwania listy płac

Opóźnienia w wypłacie pensji, niedokładność jej naliczenia, utrudniony kontakt z działami HR – te czynniki z obszaru kadrowo-płacowego w znacznym stopniu wpływają na kondycję relacji pracownik-pracodawca. A to właśnie wynagrodzenia są dla większości pracowników największą motywacją do podjęcia pracy. Zatem powtarzające się błędy w obszarze płac psują atmosferę w firmie i mogą powodować odpływ talentów. Co w obliczu dużej konkurencji o pracowników może stanowić o utracie konkurencyjności przedsiębiorstwa – mówi Anna Barbachowska, Dyrektorka HR w ADP Polska. – Niepokojący jest jednak niski odsetek firm planujących poprawę w tym obszarze. Z jednej strony może wskazywać to na umniejszanie znaczenia listy płac z działalności przedsiębiorstw. Z drugiej natomiast na braki możliwości poprawy systemów, wynikające z niedoboru pracowników kadrowo-płacowych – dodaje ekspertka.

Kliknij, aby powiekszyć fot. hesa2 - Fotolia.com Opóźnienia w wypłatach częstym problemem firm Opóźnienia w wypłacie pensji, niedokładność jej naliczenia, utrudniony kontakt z działami HR – te czynniki z obszaru kadrowo-płacowego w znacznym stopniu wpływają na kondycję relacji pracownik-pracodawca.

Motywacją do podjęcia pracy i jej wykonywania jest głównie otrzymywanie za nią wynagrodzenia. Dobrze, gdy praca jest również pasją i daje możliwość samorealizacji. Niemniej, jest głównie źródłem utrzymania i wszelkie opóźnienia, błędy w naliczaniu wynagrodzenia czy potrącenia powodują duży dyskomfort psychiczny. Takie nieprofesjonalne działania odbierają pracownikowi poczucie bezpieczeństwa i burzą zaufanie do pracodawcy. Jeśli takie sytuacje się powtarzają, pracodawca staje się nierzetelny. Naturalnym następstwem jest spadek motywacji do pracy i wykonywanie jej z mniejszym zaangażowaniem. To może powodować obniżony nastrój, wzrost poziomu lęku, napięcie i stres – komentuje mgr Martyna Hnatyszyn, psycholog MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego. – W sytuacji kryzysu gospodarczego, gdzie prowadzenie domowego budżetu dla wielu rodzin jest dużym wyzwaniem - terminowa wypłata wynagrodzenia, prawidłowo naliczonego, zmniejsza poziom napięcia i stresu, daje poczucie bezpieczeństwa i buduje pozytywne relacje na linii pracownik – pracodawca – dodaje psycholog.

Braki w kadrach skutkują błędami w płacach

Rotacje w zespołach HR są obecnie dużym wyzwaniem dla pracodawców, ponieważ niedobory pracowników kadrowo-płacowych zwiększają presję i obciążenie pozostałych członków zespołu. To z kolei wpływa na wzrost możliwych błędów w płacach, co bezpośrednio rzutuje na nastroje w firmie. Odpowiedzią na te wyzwania dla części przedsiębiorstw może być outsourcing usług kadrowo-płacowych do podmiotów specjalizujących się w tym obszarze lub też rozbudowa zespołu HR – mówi Anna Barbachowska, Dyrektorka HR w ADP Polska.

Zawód wolny nie może liczyć na terminowe płace

Najczęściej opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia dotyczą zawodów wolnych, w których dominują umowy cywilnoprawne lub B2B. Niestety często pracownicy zewnętrzni nie są traktowani przez działy rozliczeniowe priorytetowo, przez co otrzymują oni zapłatę nieterminowo. Na pewno w tych branżach firmy mają jeszcze sporo do poprawy w tym obszarze – mówi Anna Barbachowska, Dyrektorka HR w ADP Polska.

Najpowszechniejszymi nieprawidłowościami w obszarze wynagrodzeń są opóźnienia w ich wypłacaniu. Przyznaje tak aż 26 proc. specjalistów zaangażowanych w obszar płac w firmach, które nie korzystają z outsourcingu usług kadrowo-płacowych – wynika z globalnego raportu ADP „The potential of payroll: Global payroll survey 2022”. Na drugim miejscu w zestawieniu największych wyzwań związanych z płatnościami znalazły się niedokładności w ich wypłacaniu (18 proc.). Problem ten nie jest jednak priorytetem dla większości przedsiębiorstw, ponieważ pracę w ciągu najbliższych 2-3 lat nad poprawą dokładności płac zadeklarowało tylko 36 proc. respondentów. Jak wynika z raportu „People at Work 2022: A Global Workforce View”, aż połowa Polaków (48,82 proc.) przyznaje, że otrzymuje wypłaty wynagrodzenia z opóźnieniem. Co alarmujące, aż 11,31 proc. z nich dodaje, że jest to bardzo częste zjawisko.Jak wynika z raportu „The potential of payroll: Global payroll survey 2022”, aż 53 proc. badanych wskazało na niedobór pracowników w zespole kadrowo-płacowym. Co więcej, ponad jedna trzecia (38 proc.) przyznała, że w ciągu ostatnich kilku lat z ich firmy odeszło więcej niż 15 proc. specjalistów HR.Obciążenie zespołów HR, wynikające z pandemii COVID-19 i pojawiających się nowych regulacji w obszarze kadrowo-płacowym, sprawiło, że znacznie zwiększyła się liczba błędów i zapytań od pracowników dot. płac. Prawie połowa (45 proc.) specjalistów związanych z płacami „The potential of payroll: Global payroll survey 2022”, przyznaje, że od momentu wybuchu pandemii dostrzegają większą liczbę zapytań od pracowników w firmach, które nie korzystają z outsourcingu usług kadrowo-płacowych. Aż jedna czwarta z nich (26 proc.) dotyczy kwestii, czy przepracowane przez nich godziny dokładnie odpowiadają ich wynagrodzeniu.Według raportu „People at Work 2022: A Global Workforce View”, opóźnienia w wypłatach wynagrodzenia zdarzają się najczęściej w branży medialnej, w której aż 75,56 proc. pracowników przyznaje, że otrzymuje wynagrodzenie z opóźnieniem. Innym sektorem, mierzącym się z dużym odsetkiem pracowników deklarujących nieterminowość płac, są nieruchomości (64,58 proc.). Co istotne, aż co trzeci pracownik (29,17 proc.) z tego segmentu bardzo często mierzy się z tym problemem.