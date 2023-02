Europejczycy o Ukrainie, bezpieczeństwie energetyczne i inflacji

Co pokazało najnowsze badanie Eurobarometr? © pixabay.com

Najnowszy Eurobarometr wskazuje, że rok po agresji Rosji na Ukrainę Europejczycy nadal solidaryzują się z mieszkańcami napadniętego kraju i skłonni są udzielać wsparcia jej obywatelom. Badani ciągle widzą również potrzebę uniezależnienia się od rosyjskich źródeł energii. Jednocześnie, pomimo ciągle utrzymującej się wysokiej inflacji, nie spada poparcie dla euro.

Silne poparcie dla unijnej reakcji na rosyjską inwazję na Ukrainę

Zdecydowane poparcie transformacji energetycznej

Inflacja i gospodarka budzą obawy, ale poparcie dla euro jest nadal silne

Europejczycy nadal optymistycznie patrzą na przyszłość UE

Obywatele UE nadal wykazują niezachwianą solidarność z Ukrainą. 91 proc. respondentów akceptuje dostarczanie pomocy humanitarnej, a 88 proc. popiera przyjmowanie na terenie UE osób uciekających przed wojną. Udzielanie wsparcia finansowego Ukrainie popiera 77 proc. a nakładanie sankcji gospodarczych na rosyjski rząd, firmy i osoby indywidualne cieszy się poparciem 74 proc. ankietowanych.Europejczycy nadal popierają również w dużym stopniu zakaz nadawania rosyjskich mediów państwowych (67 proc.) oraz finansowanie przez UE zakupu i dostaw sprzętu wojskowego dla Ukrainy (65 proc.).W sumie większość obywateli Europy (56 proc.) nadal pozytywnie ocenia reakcję Unii Europejskiej na rosyjską inwazję na Ukrainę Wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony państw członkowskich popiera 77 proc. respondentów z UE, czyli taki sam odsetek jak latem, natomiast 16 proc. jest przeciw. Ponadto 80 proc. uważa, że zakup sprzętu wojskowego przez państwa członkowskie powinien być lepiej koordynowany, a 69 proc. sądzi, że unijny potencjał produkcji sprzętu wojskowego wymaga wzmocnienia.Zdecydowana większość obywateli UE (84 proc.) zgadza się, że UE powinna jak najszybciej zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i zmniejszyć stopień uzależnienia od rosyjskich źródeł energii. W znacznej większości zgadzają się również z tym, że UE powinna wspierać zieloną transformację poprzez inwestowanie dużych środków w odnawialne źródła energii (86 proc.).85 proc. Europejczyków jest przekonanych, że zwiększenie efektywności energetycznej budynków, transportu i towarów sprawi, że będziemy w mniejszym stopniu zależni od dostawców energii spoza UE. 82 proc. zgadza się, że państwa członkowskie UE powinny wspólnie kupować energię od innych krajów, aby uzyskać lepszą cenę. Ponadto 81 proc. twierdzi, że podjęło jakieś działania służące ograniczeniu zużycia energii.Wśród największych problemów, przed jakimi stoi obecnie UE respondenci wymieniają rosnące ceny/inflację/koszty życia (32 proc., -2 pp), w następnej kolejności sytuację międzynarodową (28 proc., bez zmian) i dostawy energii (26 proc., -2 pp).Postrzeganienie uległo zmianie od lata 2022 r.: 40 proc. respondentów ocenia ją jako dobrą, a 51 proc. jako złą. Postrzeganie sytuacjijest również stosunkowo stabilnie w stosunku do lata 2022 r.: obecnie 35 proc. respondentów ocenia ją jako dobrą, a 63 proc. jako złą. W tym kontekścieutrzymuje się na bardzo wysokim poziomie w całej UE (71 proc. – drugi najwyższy zanotowany rezultat), a jeszcze wyższym w strefie euro (79 proc.).Co więcej, ponad połowa ankietowanych (54 proc.) uważa, że plan odbudowymoże być skutecznym sposobem rozwiązania obecnych problemów gospodarczych. 63 proc. uważa również, że należy wykorzystać publiczne pieniądze do pobudzenia inwestycji sektora prywatnego na poziomie UE.47 proc. Europejczyków, a 32 proc. ufa raczej rządom krajowym. 45 proc. Europejczyków ma, 36 proc. – neutralny, a 18 proc. – negatywny. Wreszcie, 62 proc. twierdzi, że(-3 pp w porównaniu z latem 2022 r. ale na podobnym poziomie co w lutym 2022 r., przed rosyjską inwazją na Ukrainę).