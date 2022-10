Coraz więcej ofert pracy w IT. Data Science na topie

O tym, że ofert pracy w branży IT nie brakuje nawet w czasach kryzysu, pozwoliła się nam przekonać chociażby pandemia. Obecnie osoby poszukujące pracy w branży również nie mają powodów do narzekania, bowiem zapotrzebowanie na specjalistów nie spada. W cenie są m.in. spece od Data Science i pokrewnych obszarów, którym oferuje się nawet 25 tys. zł miesięcznie - wynika z analizy przeprowadzonej przez Just Join IT.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie są najbardziej poszukiwane technologie w branży IT?

Jak kształtują się zarobki w najbardziej poszukiwanych technologiach?

Na co wskazuje duży wzrost liczby ofert pracy w segmencie Data?



Duży wzrost liczby ofert pracy w segmencie Data wskazuje, że odpowiednie zarządzanie tym obszarem znajduje się coraz wyżej na liście priorytetów dla firm i korporacji. Dzięki Data Science można generować olbrzymią wartość biznesową: nie tylko szybciej rozwijać produkty i więcej zarabiać, ale także minimalizować ryzyko czy mnożyć oszczędności w czasie - powiedział Michał Szum, Head of Customer Care w Just Join IT.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zarobki w najbardziej poszukiwanych technologiach W drugim kwartale 2022 inżynierowie mogli liczyć na zarobki w przedziale 17 400 - 24 000 zł miesięcznie Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Dane to ropa XXI wieku. Idąc za tym porównaniem, inżynierowie i analitycy danych są dziś potrzebni tak bardzo, jak niegdyś pracownicy rafinerii. Według statystyk największego portalu pracy dla branży technologicznej - Just Join IT - w trzecim kwartale 2022 roku w kategorii Data opublikowano aż o 58% więcej ofert pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Jest to bardzo widoczny wzrost na tle branży, choć ta nadal pozostaje na plusie. Łączna liczba ofert dla wszystkich kategorii i technologii w sektorze IT wzrosła w ostatnim kwartale o 2,6%.Kategoria Data zawiera oferty pracy obejmujące pełne spektrum inżynierii danych, od zbierania po zaawansowaną analizę i wykorzystanie w produktach oraz usługach. Znajdują się w niej również oferty pracy przyszłości dla specjalistów zajmujących się obszarami uczenia maszynowego (ML) oraz sztucznej inteligencji (AI) , a także stanowiska związane z zarządzaniem bazami danych.Oprócz wzrostu liczby ofert, znacząco wzrosło także wynagrodzenie dla speców od danych. W drugim kwartale 2022 inżynierowie mogli liczyć na zarobki w przedziale 17 400 - 24 000 zł miesięcznie. Średnia z trzeciego kwartału ukształtowała się na poziomie 21 100 - 25 800 zł, co oznacza wzrost dolnych widełek o 21,6%, a górnych o 7,3%.Drugą najszybciej rosnącą kategorią ogłoszeń IT w Q3 2022 był segment Analytics. To zawody związane z Business Intelligence, takie jak Analityk Biznesowy czy Analityk Systemowy. Ogółem Just Join IT odnotowało wzrost liczby ofert pracy w tym obszarze o 14,47% kwartał do kwartału. Wzrosły także zarobki ekspertów: średnio w Q2 2022 mogli oni liczyć na wynagrodzenie rzędu 15 100 - 19 800 zł. Na koniec trzeciego kwartału wynosiło ono już 16 600 - 20 500 zł (wzrost odpowiednio o 10 i 3%).Poza kategoriami Data i Analytics, na wzrost liczby ofert pracy w Q3 2022 mogli liczyć także Python (5,32% więcej ogłoszeń) i .NET Developerzy (3,13%) oraz DevOpsi (2,39%), czyli eksperci, którzy w swojej pracy i podejściu łączą elementy rozwoju oprogramowania z utrzymaniem infrastruktury. Wzrastały także kategorie związane z architekturą systemów, administrowaniem sieci oraz wsparciem klientów (IT support). Zmniejszenie liczby wakatów do obsadzenia zaobserwowano m.in. w kategoriach ogłoszeń dla programistów języka Ruby czy specjalistów projektujących produkty lub usługi pod doświadczenia użytkowników (UX).