Mobilny monitor Phlips 16B1P3302

Firma MMD wprowadza do oferty 15,6-calowy monitor przenośny Philips 16B1P3302. Za łączność odpowiada w nim port USB-C, który przesyła sygnał obrazu oraz spełnia funkcję złącza zasilania dla wyświetlacza. Oznacza to, że do korzystania z monitora wystarczy tylko jeden kabel podłączony do komputera lub urządzenia mobilnego, takiego jak telefon czy tablet.

Dzięki funkcji DisplayLink monitor może wyświetlać treści ze smartfona oraz niemal każdego komputera, po podłączeniu wyświetlacza do złącza USB-A, nawet w standardzie 2.0.

Możliwość podłączenia kablem USB-C oraz USB-A

W monitorze 16B1P3302 zastosowano matowy panel IPS o proporcjach 16:9 i rozdzielczości 1920 x 1080 px, wyświetlający 16,2 milionów kolorów.

Zwiększona ergonomia użytkowania

Składana podstawa pozwala na dostosowanie pozycji ekranu pod względem pochylenia (od 0 do 90 stopni) oraz ustawienie go pionowo w trybie portretowym (pivot).

Dostępność i cena

Nowy monitor przenośny jest smukły i waży niewiele, więc jest łatwy w transporcie. Bez trudu powinien zmieścić się obok laptopa do większości toreb i pokrowców. Można mieć go zawsze pod ręką, aby w razie potrzeby służył jako np. ekran do prezentacji.Sprzęt ten może znaleźć zastosowanie również w warunkach terenowych. Brak źródła zasilania nie musi oznaczać rezygnacji z dodatkowego monitora, jako że 16B1P3302 może czerpać energię z baterii podłączonego laptopa. Można go również podłączyć do telefonu lub tabletu, co pozwala np. na zwiększenie komfortu oglądania filmów czy grania w gry w podróży.W monitorze 16B1P3302 zastosowano matowy panel IPS o proporcjach 16:9 i rozdzielczości 1920 x 1080 px, wyświetlający 16,2 milionów kolorów.W zestawie znajduje się kabel USB z końcówkami typu C oraz przejściówką na standardowy typ A. Dzięki funkcji DisplayLink monitor może wyświetlać treści ze smartfona oraz niemal każdego komputera, po podłączeniu wyświetlacza do złącza USB-A, nawet w standardzie 2.0. Rozwiązanie to może okazać się szczególnie przydatne dla osób chcących rozbudować stanowisko wyposażone w laptopa o mniejszej liczbie wyjść obrazu.Składana podstawa pozwala na dostosowanie pozycji ekranu pod względem pochylenia (od 0 do 90 stopni) oraz ustawienie go pionowo w trybie portretowym (pivot). Na lewym boku umiejscowiono złącze USB i audio oraz włącznik zasilania. Dostęp do ustawień monitora zapewniają 3 przyciski znajdujące się z tyłu podstawy.W wyświetlaczu zastosowano również funkcje LowBlue Mode i Flicker Free. Pierwsza z nich niweluje ilość niebieskiego światła emitowanego przez ekran wyświetlacza. Druga ogranicza migotanie ekranu, które potrafi być męczące w przypadku dłuższego korzystania z komputera.Monitor będzie dostępny w sklepach od lipca w sugerowanej cenie 1 109 zł.