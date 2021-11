Magazyny w budowie biją historyczne rekordy

W Polsce buduje się najwięcej magazynów w historii - wynika z danych Colliers. Na koniec III kwartału było to ponad 3,6 mln mkw. powierzchni. Całkowite zasoby powierzchni magazynowej osiągnęły poziom 22,6 mln mkw.

Colliers podsumował III kw. 2021 na rynku magazynowym.Wraz ze wzrostem wolumenu nowej podaży spada współczynnik pustostanów. Na koniec III kw. 2021r. osiągnął on poziom 4,9%, co oznacza spadek o 3,3 p.p. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i o 0,7 p.p. w stosunku do I półrocza 2021 r.Dynamiczny rozwój e-commerce spowodował rozwój usług kurierskich. Dostawy na kolejny dzień roboczy stały się już standardem, natomiast coraz więcej firm wprowadza również usługę same day delivery. Potwierdzeniem tego trendu jest niedawne przejęcie przez firmę Allegro firmy kurierskiej X-press Couriers, która specjalizuje się w tego typu dostawach. W związku ze wzrostem popularności zakupów przez internet obserwuje się również wzrost zainteresowania najemców obiektami związanymi z last mile delivery.III kw. 2021r. upłynął również pod znakiem znaczącego rozwoju głównych, dużych graczy z sektora e-commerce. AliExpress, platforma należąca do Alibaba Group, otworzyła pierwsze centrum logistyczne w Polsce w Panattoni Park Łódź West. Jest to największa inwestycja zrealizowana przez AliExpress w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. We wrześniu 2021r. inny z gigantów swoje centrum logistyczne otworzył w Panattoni BTS Świebodzin, drugim największym obiekcie logistycznym w Polsce (ok. 200 tys. mkw.).W ostatnim czasie obiekty przemysłowe i logistyczne zmieniają się pod względem konstrukcji oraz udogodnień. Coraz więcej deweloperów wprowadza nowy standard dotyczący wysokości obiektów wynoszący 12 m. Na znaczeniu zyskuje wysoki poziom automatyzacji i innowacyjnych rozwiązań technologicznych, pozwalających zwiększyć efektywność i zoptymalizować procesy. Deweloperzy coraz częściej zwracają uwagę również na rozwiązania ekologiczne w swoich nieruchomościach, dzięki czemu rynek ten staje się coraz bardziej przyjazny środowisku.Dalszego rozwoju rynku nieruchomości magazynowych upatruje się również w trendzie lokowania produkcji bliżej kraju macierzystego czy regionu sprzedaży, czyli tzw. nearshoringu.