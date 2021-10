Europa 2. gospodarką świata, polska infrastruktura na medal

Europa jako jeden region, jest drugą potęgą gospodarczą świata, mogącą śmiało rywalizować z Chinami i USA. Polska z kolei może pochwalić się znaczącym skokiem w rankingach, jeśli chodzi o jakość infrastruktury. Sporo do zrobienia mamy jeszcze w zakresie konkurencyjności oraz ułatwień dla biznesu. To jedne z kluczowych wniosków z Raportu Konkurencyjności 2021 (Eight Competitiveness Report) przygotowanego przez globalną organizację doradczą Eight International. To już 5 międzynarodowa edycja raportu, który agreguje i analizuje szeroko pojętą konkurencyjność 11 gospodarek świata.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Europa 2. gospodarką świata Europa jako jeden region, jest drugą potęgą gospodarczą świata, mogącą śmiało rywalizować z Chinami i USA.

Tegoroczna edycja Raportu Konkurencyjności to ważny głos w dyskusji na temat korzyści wynikających z istnienia wspólnego rynku europejskiego. Warto podkreślić, że analiza ta skłania do jednego, głównego wniosku – różnorodność to atut, z którego powinniśmy korzystać. Dla inwestorów wywodzących się z innych kontynentów, model takiej wspólnej gospodarki jest bezprecedensowy i niesie ze wiele korzyści. Skupiając się na połączonych atutach poszczególnych gospodarek, nie stawiając jednych w opozycji do drugich, zwiększamy atrakcyjność inwestycyjną Europy. – podkreśla Grzegorz Piechowiak, Partner Zarządzający firmy doradczej JP Weber, która jest współzałożycielem organizacji Eight International.

Pomimo narastającego kryzysu środowiskowego, sanitarnego i migracyjnego, Europa nadal utrzymuje swoją wiodącą pozycję jako najlepszego miejsca do życia, prowadzenia biznesu i inwestycji, wynika z najnowszego Raportu Konkurencyjności 2021 opracowanego przez globalną organizację doradczą Eight International, założoną przez niezależnych doradców transakcyjnych.Autorzy raportu podkreślają, że region ten powinien przestać być postrzegany jako suma funkcjonujących oddzielnie krajów, lecz jako wspólnota, która powinna czerpać szczególną siłę z wewnętrznej współpracy. Gdyby spojrzeć na bowiem Europę jak na jeden kraj, okazałoby się, że jest ona drugą potęgą gospodarczą świata i może śmiało rywalizować z takimi potęgami jak Chiny czy Stany Zjednoczone, które również są mocno zdywersyfikowane wewnętrznie. Europa już teraz zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najlepszych uczelni wyższych świata. Jest także trzecim największym źródłem pochodzenia firm na liście Fortune Global 500.Raport jasno pokazuje również, że żaden z modeli społeczno-gospodarczych, na które zwyczajowo dzieli się Europę (tj. Beneluks, Wyspy Brytyjskie, Grupę Wyszehradzką, kraje nordyckie, Med7 i DACH) nie zajmuje wiodącej pozycji we wszystkich rankingach, każdy czymś się jednak wyróżnia. Region DACH wygrywa innowacyjnością, Wyspy Brytyjskie charakteryzują się wysoką jakością życia, a kraje nordyckie od lat osiągają doskonałą pozycję w rankingach, jeśli chodzi o stabilność polityczną i społeczną.Wniosek jest jasny: europejskie modele społeczno-gospodarcze są komplementarne, a każdy region europejski ma swoją specyfikę - nie inaczej niż kraje takie jak Chiny czy Stany Zjednoczone. Przed Europą stoi więc wyzwanie, w jaki sposób przekuć te różnice w atut. Zdolność do współpracy Europejczyków może okazać się czynnikiem decydującym o ostatecznym wyjściu z pandemii Covid-19, okiełznaniu zmian klimatycznych, a także radzeniu sobie nadchodzącymi zmianami geopolitycznymi.Raport po raz kolejny przypomina również, że ocena gospodarek według tradycyjnych modeli finansowych nie zapewnia wglądu w ich prawdziwą kondycję i odporność na globalne zawirowania. Konkurencyjność gospodarcza nie jest już synonimem taniej siły roboczej czy niskich podatków. Wartości takie jak bezpieczeństwo społeczne i zdrowotne, zrównoważony rozwój, innowacyjność czy ochrona danych to tylko niektóre z czynników, które decydują o atrakcyjności inwestycyjnej danego regionu świata.Autorzy Raportu Konkurencyjności przygotowanego przez Eight International agreguje i analizuje dane pochodzące z 25 niezależnych raportów w czterech głównych kategoriach. siła gospodarcza, możliwości biznesowe, stabilność polityczna i społeczna oraz edukacja i jakość życia. Najważniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy jedenastu krajów, które wzięły udział w badaniu, są następujące:Mimo, że Szwajcaria jest krajem średniej wielkości, utrzymuje swoją bardzo wysoką pozycję w wielu rankingach dotyczących konkurencyjności. Holandia również może poszczycić się wysoką pozycją w wielu rankingach - zarówno pod względem globalnej konkurencyjności, wolności gospodarczej, jak i jakości infrastruktury. Sytuacja krajów nordyckich pozostaje niezmienna: Szwecja, Dania, Finlandia i Norwegia zajmują czołowe miejsca w niemal wszystkich rankingach. Mają najbardziej produktywne przedsiębiorstwa, są najlepszym miejscem do życia i wychowywania dzieci oraz są najlepiej przygotowane do konkurowania na globalnych rynkach.Włosi szczycą się tym, że mają jeden z najlepszych systemów opieki zdrowotnej na świecie. Chociaż pandemia mogła nieco nadwyrężyć ten to przekonanie, kraj ten przoduje w rankingach pod względem ogólnego stanu zdrowia obywateli, którzy są jednym z najzdrowszych narodów na świecie. Rząd przesuwa obecnie punkt ciężkości z dużych szpitali na mniejsze, zlokalizowane w miasteczkach i wsiach zapewniając tym samym Włochom dostęp do najwyższej jakości usługi medycznych blisko domu, co tylko sprawi, że system ten będzie działał jeszcze bardziej efektywnie.Jeśli chodzi o jakość infrastruktury, Polska gwałtownie awansowała w rankingach. Jest to pozytywna zmiana dla kraju, którego ogólny dobrobyt może wymagać jeszcze nadrobienia pewnych zaległości w stosunku do innych europejskich gospodarek.Zarówno Indie, jak i Rosja są krajami, których klimat biznesowy znacznie się poprawił. Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej poprawiła się zarówno w Rosji, jak i w Indiach. Są to bardzo pożądane zmiany, które powinny jeszcze bardziej zwiększyć zdolność tych dużych krajów do przyciągania inwestycji zagranicznych.Jako duża i otwarta gospodarka, Niemcy utrzymują silną równowagę pomiędzy konkurencyjnością gospodarczą a wysokim standardem życia.Belgia może być postrzegana jako przykład małej, ale bardzo otwartej gospodarki, która może pochwalić się wysokiej jakości edukacją i szeroko pojętą wolnością, co pozycjonuje ten kraj jako demokratyczny hub, centralnie położony w północno-zachodniej Europie.Francja w pełni zasługuje na ojczyznę globalnych firm. Jest czwartym źródłem pochodzenia firm na liście Fortune Global 500.Wielka Brytania, będąca liderem w rankingach dotyczących ekologii i oferująca wysoką jakość życia, wyróżnia się również elastycznym środowiskiem biznesowym, co czyni z niej preferowane miejsce do rozpoczynania działalności gospodarczej. Trzeba jednak podkreślić, że jej wyjście z Unii Europejskiej może osłabić jej zdolność do przyciągania inwestycji zagranicznych.