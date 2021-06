GUS: inflacja w maju 2021 to 4,7% rdr

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w maju 2021 roku inflacja wyniosła 4,7% w porównaniu do analogicznego miesiąca 2020 roku. Ceny usług wzrosły o 6,8%, a towarów o 4,1%. W porównaniu do kwietnia ceny towarów i usług wzrosły o 0,3%. Największy wpływ na wzrost cen w porównaniu do kwietnia miały ceny żywności i mieszkania. W porównaniu do ubiegłego roku - ceny transportu i mieszkania.

Wpływ zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

Jak podaje GUS, w stosunku do kwietnia 2021 zarówno ceny towarów, jak i usług wzrosły o 0,3%.W maju br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 0,6%) oraz w zakresie mieszkania (o 0,4%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,16 p. proc i 0,10 p. proc. Niższe ceny w zakresie łączności (o 0,9%) oraz transportu (o 0,4%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,05 p. proc i 0,04 p. proc.W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie transportu (o 19,5%) oraz mieszkania (o 5,3%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,62 p. proc. i 1,32 p. proc.