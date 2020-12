Ericsson: jakie trendy konsumenckie w nowych technologiach?

Przed nami kolejna już odsłona „Hot Consumer Trends”, w której Ericsson tradycyjnie już identyfikuje najgorętsze trendy konsumenckie w obszarze nowych technologii. Podstawą prognoz w tym zakresie są badania blisko 8000 konsumentów, którzy opowiedzieli o swoich technologicznych oczekiwaniach. Jak będzie wyglądał świat w roku 2030 w erze robotyzacji i powszechnego wykorzystywania sieci 5G?

Przeczytaj także: Trendy konsumenckie 2016: technologie

Stwierdzenie, że maszyny staną się inteligentne nie musi oznaczać, że będą wyglądać tak jak ludzie. Równie dobrze mogą być bezimiennymi abstrakcjami, które robią rzeczy szybciej, logiczniej i skuteczniej od człowieka. Tak czy owak, raczej nie będą zwykłymi automatami, czy też uległymi sługami, bezmyślnie podążającymi za naszymi zachciankami. Będą nas motywowały, dbały o nas i nasze otoczenie, ale również będą wykorzystywane przez świat przestępczy, z czym będą musiały zmierzyć się służby ds. cyberbezpieczeństwa – mówi Marcin Sugak, ekspert firmy Ericsson.

Sztuczna inteligencja dla klimatu

Smartfon prawdę Ci powie

Istnieje duża szansa, że gdy użytkownik dowiedziałby się więcej o tym, jak aplikacje wykorzystują jego prywatne dane, chciałby ograniczyć korzystanie z tych aplikacji, co w rezultacie odbiłoby się na przychodach developerów. Jednak 46% respondentów aktywnie korzystających z technologii uważa, że kwestie tłumaczących się aplikacji do roku 2030 będą regulowane i wymagane przez prawo – tłumaczy Marcin Sugak.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Komputer w sieci Ericsson po raz kolejny już przedstawia najgorętsze trendy konsumenckie w zakresie nowych technologii

To ma jeden pozytywny aspekt – widzimy, że cyberbezpieczeństwo wyszło już poza krąg specjalistów od IT i jest tematem ważnym i znanym w szerokim społeczeństwie. Konsumenci są coraz bardziej świadomie podchodzą do swoich działań w sieci” – mówi Marcin Sugak.

Polska u progu 5G

Postęp technologiczny rozpędzony jest do granic możliwości. Dziś już nietrudno wyobrazić sobie, że pracę w biurze organizuje nam automatyczny asystent, a fotel biurowy sam świetnie wie, jak się ustawić, żeby nie dopuścić do bólu kręgosłupa. W tzw. międzyczasie automatyczny doradca finansowy organizuje nam wakacje na miarę naszego budżetu, a treści podpisywanych przez nas umów konsultujemy ze sztuczną inteligencją, biegłą w nawet najbardziej aktualnych zmianach przepisów.Jednym z ważniejszych tematów w najnowszym badaniu „Hot Consumer Trends” jest wpływ technologii na zmiany środowiska naturalnego W społeczeństwie, które nadal głównie korzysta z paliw kopalnych, zbawienne dla klimatu będzie znalezienie sposobów na ograniczenie zużycia energii. Aż 84% respondentów przewiduje, że do 2030 r. smartfony, urządzenia domowe i tzw. wearables będą oszczędzały energię elektryczną, dzieląc się nią ze wszystkimi innymi urządzeniami oraz ładując się tylko w godzinach o niższym zapotrzebowaniu gospodarstw domowych na energię.Innym sposobem może być zrównoważone wytwarzanie energii elektrycznej w domu. 83% badanych uważa, że do 2030 r. dostępne będą samoładujące się akumulatory, które wytwarzać będą energię z wielu źródeł, takich jak słońce, ruch, deszcz czy odpady. Zapotrzebowanie na samowystarczalne źródła energii będzie prawdopodobnie duże, ponieważ już 6 na 10 osób twierdzi, że chciałoby korzystać z tego typu urządzeń.Zrozumienie, jak „myśli” maszyna jest praktycznie niemożliwe. Dlatego istnieje zapotrzebowanie na technologię, która zacznie się tłumaczyć. 86% badanych oczekuje, że do 2030 roku aplikacje na smartfony będą nam szczegółowo wyjaśniały, jakie dane gromadzą i jak będą je wykorzystywały.Większość tendencji przedstawionych w raporcie Hot Consumer Trends wskazuje, że konsumenci pozytywnie podchodzą do wykorzystania nowych technologii w przyszłości. Istnieją jednak pewne wyjątki. Analogicznie do tłumaczących swoje działania aplikacji, powstaną również takie, których głównym celem będzie wyrządzenie szkody. 77% konsumentów obawia się, że cyfrowe włamania i kradzieże w 2030 r. będą dokonywane przez inteligentne boty, które ucząc się „zachowań” różnych urządzeń będą stopniowo przejmowały nam nimi kontrolę i np. wykradały dane logowania do różnych systemów nie zostawiając po sobie śladu.Już obecnie widzimy jak wiele startupów oraz wielkich korporacji tworzy pierwsze rozwiązania, które są zalążkiem tych futurystycznych oczekiwanych przez konsumentów technologii. Krokiem milowym na tej drodze będzie upowszechnienie komunikacji 5G, która dzięki swojej dużej przepustowości łącza i praktycznie zerowym opóźnieniom otwiera świat na nowe możliwości. Do tej pory do operatorów na całym świecie wysłanych zostało ponad 5 milionów anten 5G. Komisja Europejska oczekuje, że do 2025 r. kraje członkowskie będą posiadać szerokie pokrycie siecią 5G.