GUS: produkty rolne w skupie o blisko 5% tańsze niż w 2019

GUS opublikował właśnie najnowszy komunikat odnośnie cen produktów rolnych. Okazuje się, że w listopadzie br. było ciągle taniej aniżeli rok temu (o 4,7%). Sporo tańszy okazał się m.in. drób. Spadki, choć znacznie skromniejsze, widoczne były również w ujęciu miesięcznym.

Ceny skupu

Ceny skupu ważniejszych produktów rolnych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych do poprzedniego miesiąca Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w listopadzie 2020 były o 0,2% niższe aniżeli miesiąc wcześniej. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny produktów rolnych (bez VAT) w listopadzie 2020 r. Brak danych z targowisk wynika z obowiązującej decyzji o ich zamknięciu w wyniku zagrożenia COVID-19. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

W listopadzie 2020 r. w porównaniu z październikiem br. spadły ceny ziemniaków, żywca rzeźnego oraz drobiu. Wzrosły natomiast ceny skupu zbóż, z wyjątkiem żyta.Niższe w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, były w listopadzie 2020 r. ceny kukurydzy, ziemniaków, żywca wieprzowego i drobiu.Dane GUS wskazują również, że w listopadzie 2020 r. ceny pszenicy w skupie (82,30 zł za dt), wzrosły zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak i w skali roku odpowiednio - o 7,7% i 20,5%.Za żyto w skupie płacono 59,88 zł za dt, tj. o 0,6% mniej niż w październiku br., ale o 10,2% więcej w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku.W listopadzie 2020 r. cena ziemniaków w skupie wyniosła średnio 30,67 zł za dt. W skali miesiąca zanotowano spadek cen o 1,1%, a w skali roku – o 22,8%.Cena żywca wołowego ukształtowała się na poziomie 6,40 zł za kg i była o 0,7% niższa niż w październiku 2020 r., ale wyższa w porównaniu z listopadem 2019 r. - o 1,0%.W listopadzie 2020 r. cena żywca wieprzowego (4,18 zł za kg) spadła zarówno w skali miesiąca (o 7,3%), jak i w skali roku (o 28,8%) - pisze GUS.Cena skupu drobiu rzeźnego obniżyła się w skali miesiąca o 3,3% do poziomu 3,36 zł za kg oraz w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku - o 11,2%.W listopadzie 2020 r. za 1 hl mleka w skupie płacono 149,98 zł, tj. więcej zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 3,7%), jak i z listopadem ubiegłego roku (o 8,5%).