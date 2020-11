Red Hat Enterprise Linux 8 w nowej wersji

Red Hat udostępnia najnowszą wersję platformy Red Hat Enterprise Linux 8. Zmiany obejmują zaktualizowane narzędzia kontenerowe, nowe profile bezpieczeństwa i rozszerzone funkcje zwiększające wydajność.

Rozszerzenie funkcji bezpieczeństwa platformy Linux

Podstawa innowacji opartych na chmurze

Dostępność

W najnowszej wersji platformy linuksowej dla przedsiębiorstw rozszerzono komponent Red Hat System Roles, który udostępnia preskryptywne i zautomatyzowane metody tworzenia konfiguracji specyficznych dla systemu operacyjnego. Teraz obsługiwane są nowe role związane z ustawieniami jądra, ustawieniami dziennika, platformą SAP HANA, komponentem SAP NetWeaver i zarządzaniem nimi. Dzięki komponentowi System Roles wspólne, złożone konfiguracje platformy Red Hat Enterprise Linux staną się bardziej spójne i powtarzalne oraz łatwiej dostępne dla osób o różnym poziomie umiejętności, nawet w bardzo dużych środowiskach informatycznych.Platforma Red Hat Enterprise Linux 8.3 jest jeszcze wydajniejsza dzięki aktualizacjom wprowadzonym w komponencie Tuned ― zestawie wstępnie skonfigurowanych profili wydajności dostosowanych do konkretnej architektury. Komponent ten ułatwia zespołom informatyków wykorzystanie bogatego doświadczenia firmy Red Hat w dziedzinie zarządzania wieloma architekturami w celu maksymalizacji wydajności wielu architektur sprzętowych. Ponadto rozwiązanie Red Hat Insights jest nadal standardowo dostępne dla obsługiwanych systemów Red Hat Enterprise Linux. Rozwiązanie to udostępnia wiedzę specjalistyczną o systemie Linux, jaką firma Red Hat gromadziła przez kilkadziesiąt lat, w ramach usługi proaktywnego monitorowania i napraw. Teraz Red Hat Insights obejmuje przeznaczone dla administratorów widoki opracowane specjalnie z myślą o wdrożeniach SAP HANA.Platforma Red Hat Enterprise Linux 8.3, podobnie jak jej wcześniejsze wersje, została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu jeszcze większego bezpieczeństwa. Wprowadzono w niej nowe profile protokołu Secure Content Automation Protocol (SCAP) na potrzeby zgodności z normami organizacji Center for Internet Security (CIS) oraz amerykańską ustawą HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Dzięki temu działy informatyczne mogą konfigurować systemy w sposób bardziej efektywny i zgodny z obowiązującymi przepisami, pozwalając wdrożyć więcej sprawdzonych procedur dotyczących bezpieczeństwa oraz standardów branżowych i standardów stosowanych w instytucjach administracji publicznej.Dostępne w ramach komponentu System Roles role systemowe związane z zadaniami dotyczącymi bezpieczeństwa także zostały rozszerzone. Obejmują teraz konfigurację zarządzania tożsamością, zarządzanie certyfikatami oraz szyfrowanie NBDE (Network-Bound Disk Encryption). Umożliwiają administratorom szybsze i bardziej efektywne rozszerzanie zabezpieczeń systemów, a także zmniejszają liczbę błędów podczas ich wdrażania i konfigurowania.W platformie Red Hat Enterprise Linux 8.3 wykorzystano innowacje, które zostały wprowadzone już w wersji Hat Enterprise Linux 8. Wprowadzono aktualizacje strumieni aplikacji (Application Streams), gdzie środowiska programowania, bazy danych, narzędzia kontenerowe i inne zasoby są odseparowane od głównych komponentów systemu operacyjnego. Wśród nowych narzędzi programistycznych, które są teraz wspierane, znajduje się Node.js 14, Ruby 2.7 i wiele innych, przy czym wcześniejsze wersje są wciąż dostępne, co pozwala utrzymać spójność produktów.Na potrzeby tworzenia aplikacji chmurowych do platformy dodano zaktualizowane obrazy kontenerów Buildah i Skopeo, które pozwalają lepiej zharmonizować działania zespołów programistycznych i operacyjnych w przypadku wdrożeń kontenerowych. Ułatwia to tworzenie i używanie aplikacji skonteneryzowanych zawsze, gdy jest to potrzebne. Nowa platforma obejmuje również komponent Podman 2.0 z nowym interfejsem API REST. Interfejs ten umożliwia zachowanie kodu kontenera i narzędzi, które wcześniej były związane z modułem Docker Container Engine, przy rozszerzonej kontroli programowania.Platforma Red Hat Enterprise Linux 8.3 zostanie udostępniona w ciągu najbliższych tygodni. Będzie dostępna dla posiadaczy wszystkich aktywnych subskrypcji platformy Red Hat Enterprise Linux za pośrednictwem portalu Red Hat Customer Portal.