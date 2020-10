Praca zdalna: więcej korzyści czy kłopotu?

Upowszechnienie się modelu pracy zdalnej to jeden z wymienianych w pierwszej kolejności 'skutków ubocznych' pandemii. Czy pracownicy i pracodawcy są zadowoleni z home office? Jakie są zalety tego rozwiązania? Odpowiedzi na te i inne pytania przynosi przygotowane dla Rzetelnej Firmy i Krajowego Rejestru Długów badanie pt. „Efektywność pracy zdalnej”.

Ponad połowa badanych ocenia, że wykonywanie obowiązków zawodowych w domu jest bardziej efektywne niż w biurze. 56 proc. uważa, że dzięki temu jest lepiej zorganizowana. Jednocześnie 45 proc. przyznaje, że pracując zdalnie, poświęca na pracę więcej czasu niż w siedzibie firmy. Z jednej strony pracownicy oszczędzają czas na dojazdach do firmy, bo nie stoją w długich korkach, wyjeżdżając z przedmieścia lub wjeżdżając do centrum. Z drugiej, czas poświęcony kiedyś na dojazdy, oddają pracodawcy, ponieważ praktycznie nie wychodzą z biura, a kiedy zegar wybija czas końca ich pracy, chcą jeszcze odpowiedzieć na e-maila, wysłać raport, dokończyć jakieś sprawozdanie itp. – mówi Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.

Z korzyścią dla pracodawców

Zmiana modelu pracy na tryb zdalny stawia przed firmami pewne wyzwania, ale przynosi też spore oszczędności. Nowe technologie czy rozwiązania w zakresie telekomunikacji i informatyki obniżają koszty prowadzenia działalności. Pieniądze zaoszczędzone na utrzymaniu firmowej floty, delegacjach, administracji czy wynajmie powierzchni biurowych, właściciele firm mogą przeznaczyć na inny cel - zauważa Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.

Psychologicznie rzecz ujmując…

MŚP nie są gotowe na home office

Według najnowszej edycji badania KRD „KoronaBilans MŚP”, firmy z tego sektora nie są liderami w zakresie pracy zdalnej. Home office jest możliwy w zaledwie 5,3 proc. przedsiębiorstw i to głównie tych prowadzących działalność usługową. W 58,3 proc. przedsiębiorstw wszyscy pracownicy wykonują swoje obowiązki wyłącznie na miejscu. Mniejsze firmy nie są gotowe na takie rozwiązanie. Często biura rachunkowe i firmy księgowe nie mają możliwości realizacji zadań zdalnie z uwagi na specjalne programy, licencje etc. Podobnie jest w firmach produkcyjnych, które nie mogą przenieść maszyn do miejsca zamieszkania pracownika – mówi Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.

Jeszcze do niedawna praca zdalna postrzegana była przeważnie jako jeden z benefitów pozapłacowych lub rozwiązanie, z którego w głównej mierze korzystają freelancerzy . Wybuch pandemii wiele w tej kwestii zmienił.Statystyki prowadzone przez GUS dowodzą, że w 2019 r. w trybie home office pracowało 4,3% zatrudnionych. Tuż po wybuchu pandemii było to 2,3 mln pracowników, a w II kwartale br. - co dziesiąty. Wiele mówi się również o tym, że praca zdalna zostanie z nami również po zakończeniu pandemii. Tym bardziej warto przyjrzeć się jej efektywności. Zrobił to IMAS International przy okazji badania zleconego mu przez Rzetelną Firmę i Krajowy Rejestr Długów.72% badanych uważa, że praca zdalna daje więcej elastyczności oraz pomaga lepiej zorganizować obowiązki służbowe i połączyć je z domowymi zadaniami. Wydawać by się mogło, że dla pracodawców taki system zatrudnienia to duży wydatek związany z inwestycją w niezbędne oprogramowanie, sprzęt czy systemy bezpieczeństwa. Jednak dla przedsiębiorców takie rozwiązanie również może być opłacalne.Firmy odpowiedzialnie społecznie zakładają również, że przeniesienie pracowników w tryb home office zwiększa dbałość o środowisko. Mniej osób dojeżdżających do siedziby to mniej śladu węglowego w powietrzu.Co drugi badany przyznaje, że brakuje mu bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami, wspólnych rozmów, spotkań na korytarzu czy w firmowej stołówce. 39% czuje wyraźną potrzebę regularnych spotkań i zebrań czy to za pomocą Internetu, czy stacjonarnie.Według badania Rzetelnej Firmy i Krajowego Rejestru Długów, pracownicy, którzy wykonują obowiązki służbowe w domu, chętnie to robią. 66% nie zgadza się z tezą, że aby skutecznie wykonywać swoją pracę, potrzebny jest bezpośredni nadzór kierownictwa. 54% zaprzecza, że kontakt zdalny utrudnia prawidłowe wykonywanie zadań.Trzeba jednak pamiętać, że są przedsiębiorstwa, w których przeniesienie całości lub części zasobów w tryb pracy zdalnej nie jest możliwe ze względu na specyfikę działalności.